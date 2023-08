OL : week-end victorieux pour les équipes de l’Académie

Hormis la défaite de la réserve contre Andrézieu vendredi, toutes les équipes de l’OL Académie l’ont emporté ce week-end en amical. L’heure de la reprise a sonné pour les formations masculines.

Semaine de rentrée pour de nombreuses équipes de l’Académie. Après une préparation estivale qui s’est étirée, l’heure est à la reprise du championnat pour le week-end qui arrive. La réserve masculine de l’OL va démarrer son championnat de National 3 à Décines contre Clermont samedi (18h) et lancera les hostilités. Dimanche, ce seront au tour des U19 de Jérémie Bréchet et des U17 de Mohamed Chacha de lancer leur championnat respectif. À Meyzieu pour les plus âgés avec la réception du FC Metz (15h) et du côté de Nîmes pour les U17. Pour se mettre en confiance, les deux équipes de l’Académie ont joué un dernier match amical avec deux victoires à la clé pour les Lyonnais.

Reprise du championnat pour les U19 et U17 masculins

Renforcés par certains 2005 comme Mathys de Carvalho ou Yacine Chaïb, les U19 ont pris le meilleur (4-1) sur la réserve séniors du FC Villefranche qui évolue en R1 du côté de L’Arbresle. Les buts ont été inscrits par De Carvalho, Perret, Mvouama et Gueye. Pour le pôle U17-U16, la victoire a également été convaincante face à Rovenain (3-1) avec des buts d’Axel Pérez et un doublé de Jibril Ahtaf en deuxième période.

Du côté des filles, le succès a aussi été au rendez-vous. Les championnats de D3 et de U19 reprenant plus tard, les Fenottes sont encore en phase de préparation. Cela n’a pas empêché la réserve de l’emporter face à Montauban sur la plus petite des marges tandis que leurs cadettes ont pris le dessus sur l’OM (2-0).