Bacha, Diani et Le Sommer avec la France contre le Maroc à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En plein stage à La Plagne pour trois jours, l’OL est encore en effectif réduit. Sonia Bompastor ne retrouvera la majorité de son groupe que le 28 août avec le retour des Bleues.

Samedi contre l’OM, le onze titularisé par Sonia Bompastor avait plus des airs de réserve que du groupe qui va disputer trois compétitions dans la saison à venir. Pour le stage à La Plagne depuis lundi, les Fenottes restent dans la même veine. Il y a bien les retours de Vanessa Gilles et Sara Däbritz mais cela reste encore très jeune. Les trois jours en altitude servent avant tout à la cohésion du groupe, à l’image de la sortie rafting lundi après-midi, mais Bompastor se languit de pouvoir retrouver toutes ses joueuses. Elles reviendront au compte-goutte après cet été intense avec la Coupe du monde, mais quasiment tout le monde sera sur le pont en début de semaine prochaine.

Carpenter pas de retour avant début septembre

L’OL aura déjà joué son dernier match amical contre l’Ajax Amsterdam samedi (11h30) mais l’effectif sera bien plus fourni à partir de lundi prochain. Après Damaris Egurrola, Daniëlle van de Donk, Lindsey Horan et Ada Hegerberg, les internationales françaises vont faire leur retour. Elles seront au nombre de six depuis la signature de Kadidiatou Diani mais elles ne rechausseront pas pour autant les crampons tout de suite. Il ne manquera qu’Ellie Carpenter à l’appel, l’Australienne n’étant pas de retour avant le début du mois de septembre après sa 4e place au Mondial. Elle loupera très certainement les deux premiers rendez-vous de la saison à l’OL avec le Trophée des championnes contre le PSG le 10 septembre et la reprise de la D1 le 15 au Havre.