OL féminin : Gilles et Däbritz présentes au stage à La Plagne

Sonia Bompastor (OL) a convoqué 18 joueuses pour le stage à La Plagne du 21 au 23 août. Gilles et Däbritz effectuent leur retour.

L'OL féminin met le cap. Après son second match de préparation ce samedi 19 août face à l'Olympique de Marseille (3-3), les joueuses de Sonia Bompastor partent en stage à La Plagne. Les Fenottes continuent de peaufiner leur présaison estivale au sein du département de la Savoie durant trois jours, du lundi 21 au mercredi 23 août. L'ex-joueuse lyonnaise a décidé d'emmener avec elle un groupe de 18 joueuses. Christiane Endler, touchée au genou et absente lors de la rencontre de samedi, effectue son retour. Tout comme la défenseure française Griedge Mbock.

Préparer la venue de l'Ajax

Parmi les autres présentes, on retrouve notamment la milieu de terrain internationale haïtienne Melchie Dumornay (24 sélections) de retour sur les terrains depuis le mercredi 16 août. Mais également deux autres joueuses qui ont participé au Mondial en Australie et Nouvelle-Zélance : Vanessa Gilles (Canada) et Sara Däbritz (Allemagne). Éliminées dès les phases de poule, les deux Lyonnaises vont reprendre place au sein de l'effectif rajeuni par de nombreuses jeunes (Belhout-Achi, Sangaré, Bethi, Mendy, Swierot). Benkarth, Morroni, Marozsán et Malard sont également là. Enfin, Delphine Cascarino, en pleine rééducation, n'est pas convoquée.

La section féminine prépare son troisième match amical, prévu ce samedi 26 août face à l'Ajax (11 heures 30) au stade Gérard Houllier à Décines.