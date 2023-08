Lourde défaite de Molenbeek, Sanchez (OL) buteur

Malgré un but de Sanchez, le club belge de Molenbeek s'est lourdement incliné en championnat ce dimanche 20 août face à Bruges (7-1).

Molenbeek s'est lourdement incliné pour sa quatrième rencontre de championnat. Les joueurs de Cláudio Caçapa, ex-entraîneur adjoint de l'OL, ont en effet perdu contre ceux du Club Bruges KV ce week-end sur le score de 7 buts à 1. Après deux succès consécutifs contre Louvain (2-1) et Mechelen (1-0), le RWD Molenbeek a vu sa série stopper net par le 4ᵉ du dernier exercice de Jupiler Pro League.

Le but de Sanchez n'a rien changé

Après avoir concédé l'ouverture du score au bout du quart d'heure de jeu, Molenbeek réagit presque dans la foulée par l'intermédiaire de son milieu de terrain Florent Sanchez (17ᵉ minute), joueur prêté par l'OL. Il s'agit de son premier but inscrit avec son nouveau club. Mais cela ne m'empêche pas le Club Bruges KV de prendre le large avec six nouvelles réalisations inscrites après le but de Molenbeek. Cláudio Caçapa et son équipe s'inclinent donc pour la deuxième fois en quatre matchs après une première défaite face à Genk lors de la première journée pour son premier match en première division (0-4). Il faut désormais se tourner vers le prochain adversaire et rebondir.