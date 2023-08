Caçapa (ex-OL) signe sa première victoire avec Molenbeek

Claudio Cacapa et ses adjoints à Molenbeek (@RWDM)

Après un démarrage raté contre Genk, le RWD Molenbeek s’est bien rattrapé samedi. Claudio Caçapa a signé sa première victoire (1-2) en Belgique tandis que Florent Sanchez a fait ses débuts avec le club bruxellois.

21 ans que le RWD Molenbeek attendait ça. Ça, c’est une victoire dans l’élite belge. Après une mise en route complètement ratée contre Genk il y a une semaine et toutes les péripéties autour du club, les Bruxellois ont réussi à trouver le chemin du succès (1-2) dès la deuxième journée. Un moment forcément historique pour le RWDM quelques mois après avoir décroché le titre en D2 belge et par conséquent un ticket vers la Jupiler Pro League. Face à l’OH Louvain, les choses avaient pourtant mal commencé avec une ouverture du score concédée dès la 18e minute.

17 minutes pour Florent Sanchez

Néanmoins, les joueurs de Claudio Caçapa ne se sont pas découragés et s’en sont remis à un attaquant français pour prendre les trois points. En quatre minutes, entrecoupées de la mi-temps, Mickaël Biron s’est offert un doublé (44e, 48e sp). Caçapa se donne lui un peu d'air dans son début d'aventure. Grâce à cette victoire, le RWD Molenbeek remonte provisoirement à la 9e place du championnat et affrontera Mechelen samedi 12 août. L’occasion pour Florent Sanchez de connaitre sa première titularisation ? Le milieu de terrain a disputé ses premières minutes en Belgique contre Louvain avec son désormais numéro fétiche qu’est le 69. Le joueur prêté par l’OL a joué 17 minutes dans la victoire bruxelloise.