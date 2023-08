OL : Riou pense que le travail "va finir par payer"

Rémy Riou dans le but lyonnais lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Défait une nouvelle fois dans la préparation estivale à Crystal Palace (2-0), l’OL a perdu quatre de ses cinq matchs. Rémy Riou souhaite que les Lyonnais mettent plus d’agressivité et de dynamisme.

Quatre défaites de suite, aucun but inscrit depuis le premier match amical. Il n’y a pas besoin d’avoir fait des longues études pour dire que l’OL a manqué sa préparation estivale sportivement. Revenus à Lyon dans la soirée de samedi, les Lyonnais ont deux jours pour relâcher la pression, mais aussi se poser les bonnes questions, à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Contre Crystal Palace (2-0), il y a eu des séquences intéressantes amenées par Rayan Cherki notamment, mais ce fut une nouvelle fois loin du compte.

Dans le clan lyonnais, personne ne veut tirer la sonnette d’alarme alors que le championnat n’a pas encore repris, mais ce n’est pas avec ce visage que l’OL va retrouver les sommets. "C'est dimanche qu'il faudra gagner, a avancé Rémy Riou. On doit rester concentré, mettre plus d'agressivité et de dynamisme dans ce que l'on fait sur 90 minutes. Ça va finir par payer."

Riou décisif devant Mateta

Entré à la place d’Anthony Lopes après le deuxième but anglais, Rémy Riou a empêché une défaite plus lourde en gagnant son face-à-face contre Jean-Philippe Mateta. Bien que remplaçant, le portier lyonnais est conscient qu’à l’heure actuelle tous les ingrédients ne sont pas réunis pour voir un OL conquérant.

Apathiques offensivement, les Lyonnais le sont également défensivement avec un but encaissé au minimum lors de chacune des rencontres amicales. Les maux, toujours les mêmes maux. "C'est frustrant, car on a montré de belles choses par moments, mais on n’a pas été convaincant dans les deux zones de vérité, et ça s’est joué là." Les saisons passent, mais le discours résolument positif reste le même. Il faudrait simplement que ces changements pointent le bout de leur nez.