La déception de Lindsey Horan après l’élimination des Etats-Unis contre la Suède (Photo by WILLIAM WEST / AFP)

Au terme d’un match sans fin, les États-Unis ont été éliminés de la Coupe du monde 2023 par la Suède (0-0, 5 tab 4). Lindsey Horan et ses coéquipières ne feront pas le triplé.

Séisme en Océanie ! Après une phase de poule déjà délicate, les États-Unis ont mordu la poussière dès les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2023, éliminés par la Suède à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 5 tab 4). Après deux sacres consécutifs en 2015 et 2019 des Américaines, il y aura donc un nouveau tenant du titre le 20 août prochain et une nouvelle nation championne du monde pendant quatre ans. À Melbourne, les coéquipières de Lindsey Horan ont pourtant fait ce qu’il fallait, mais sont tombées sur une gardienne adverse en état de grâce ce dimanche.

À elle seule, Musovic a écœuré l’ensemble des Américaines, se montrant infranchissable. Ce n’est toutefois pas faute d’avoir vu Horan la mettre à contribution, mais les tentatives de la joueuse de l’OL ont soit été repoussées par la gardienne suédoise, soit la barre transversale est venue se mettre en travers du chemin des quarts de finale. Les États-Unis ont outrageusement dominé, mais la Suède a rapidement compris qu’il fallait faire front pour s’ouvrir les portes du tour suivant. Le match est donc allé jusqu’à la séance des tirs au but et là encore, les tenantes du titre ont eu les opportunités de se qualifier.

Dernière tireuse après quatre tentatives, Sophia Smith a envoyé son ballon en tribune, manquant l’occasion d’aller en quarts. Derrière, la Suède a remporté le duel de la mort subite avec un dernier tir haletant. Naeher pensant avoir repoussé une nouvelle fois l’échéance, la gardienne américaine a finalement vu Stéphanie Frappart valider le but grâce à la goal-line technology. Les Américaines étaient attendues au tournant après la phase de poule et elles ont montré que ce n’était pas qu’un accident de parcours…