Le match OL-Montpellier a réuni le plus de spectateurs dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 le week-end dernier.

42 576. C'est le nombre de spectateurs présents au Parc OL lors de l'affiche entre Lyon et Montpellier dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Une affluence qui n'a pas empêché l'OL de s'incliner lourdement face au club héraultais (1-4). Pour son premier match de la saison à domicile après le dernier remontant à fin mai 2023 face au Stade de Reims (3-0), les hommes de Laurent Blanc ont chuté pour la deuxième fois en deux rencontres après Strasbourg le 13 août (2-1).

Lens-Rennes et Lille-Nantes pour compléter le podium

Dans les affluences des autres matchs, on retrouve la rencontre entre le RC Lens et le Stade Rennais au Stade Bollaert-Delelis avec pas moins de 37 233 personnes. De son côté, le Stade Pierre Mauroy de Lille a rassemblé près de 34 356 supporters lors de sa confrontation avec le FC Nantes. Pour leur retour au sein de l'élite français, le Stade Saint-Symphorien du FC Metz a accueilli 26 661 personnes pour la réception de l'Olympique de Marseille alors que le Stade Océane du promu havrais a réuni 19 574 personnes pour la venue du Stade Brestois. Enfin, l'affiche entre Monaco et Strasbourg n'aura rassemblé que 10 100 spectateurs au Stade Louis II.