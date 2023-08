Nice - OL : Skelly Alvero de retour de suspension

Skelly Alvero, l'une des recrues estivales de l'OL en provenance de Sochaux, devrait effectuer sa première apparition dans le groupe.

Skelly Alvero disputera-t-il ses premières minutes en Ligue 1 sous le maillot de l'OL ? Suspendu lors des deux premières rencontres de championnat face à Strasbourg et Montpellier, l'ex-pensionnaire du FC Sochaux, arrivé cet été sur les bords de Rhône, devrait pouvoir figurer potentiellement dans le groupe de Laurent Blanc pour le déplacement du côté de Nice. Les hommes du coach rhodanien se déplacent sur la pelouse de l'Allianz Riviera ce dimanche 27 août (20 heures 45) dans le cadre de la 3ᵉ journée du championnat.

Opérationnel pour dimanche

Du haut de son double-mètre, le jeune joueur de 21 ans a débarqué entre Rhône et Saône pour un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2028. L'OL a déboursé 4 millions d'euros (plus 1 de bonus) pour s'attacher les services du joueur. Ayant réalisé un "rêve de gosse" en rejoignant le club, Alvero veut aider l'équipe en manque de confiance dans ce début d'exercice. Tandis que les absences sont déjà bien fournies à l'infirmerie (Lopes, Lovren et Mata), Alexandre Lacazette, lui, a vu rouge ce samedi face à Montpellier et sera logiquement suspendu ce dimanche en attendant sa sanction définitive par la commission de discipline de la LFP. De son côté, Skelly Alvero est prêt à en découdre et espère faire le voyage en Côte d'Azur avec ses coéquipiers pour sa première en Ligue 1.