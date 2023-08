Grégory Coupet (ex-OL) en charge des gardiens chez les Espoirs ?

Après la nomination d'Henry, Clichy et Baticle au sein du nouveau staff des Bleuets, Grégory Coupet pourrait être le suivant.

Grégory Coupet à la relance ? Passé en tant que joueur et coach des gardiens du côté de l'OL, le natif du Puy-en-Velay serait pisté pour intégrer l'encadrement de l'équipe de France Espoirs aux côtés de Thierry Henry, nommé nouveau sélectionneur depuis ce lundi 21 août. Une information relayée par RMC Sport. Coupet pourrait ainsi devenir le nouvel entraîneur des gardiens. Pour l'heure, rien de concret, mais l'influence de Jean-Michel Aulas, ex-président de l'OL et membre au sein de la FFF, pourrait changer la donne. Après avoir appelé Gaël Clichy et Gérard Baticle au poste d'entraîneur adjoint, Thierry Henry est également à la recherche d'un préparateur physique.

Un grand nom du côté de l'OL

Arrivé en janvier 1997, Grégory Coupet a connu les grandes épopées entre Rhône et Saône avec les sept titres de champion de France de 2002 à 2008. En douze saisons sous le maillot de l'OL, il dispute pas moins de 519 matchs toutes compétitions confondues. Il est le second joueur le plus capé de l'histoire du club derrière Serge Chiesa (542). Revenu en 2016, il prend la relève de Joël Bats comme nouvel entraîneur des portiers au sein du staff. En mai 2020, il part entraîner du côté de Dijon avant d'aller aux Girondins de Bordeaux en janvier 2022.