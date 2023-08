Gérald Baticle (ex-OL) rebondit comme adjoint chez les Espoirs

Gérald Baticle (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Au chômage technique depuis son limogeage d’Angers en décembre dernier, Gérald Baticle va retrouver les terrains. L’ancien adjoint de l’OL va seconder Thierry Henry chez les Espoirs à partir du 7 septembre 2023.

Un grand nom à la tête de l’équipe de France Espoirs. Quelques semaines après avoir débarqué Sylvain Ripoll suite à l’Euro U21, le Comex de la FFF a décidé de confier les rênes à Thierry Henry jusqu’en juin 2025. L’ancien entraîneur de l’AS Monaco aura comme objectif les Jeux Olympiques de Paris dans un an ainsi que l’Euro en 2025. Sans poste de numéro 1 depuis la fin de son aventure à l’Impact Montréal en 2021, Thierry Henry va tenter de relancer sa carrière et d’insuffler un souffle nouveau à des Espoirs toujours attendus, mais qui déçoivent très souvent.

Retour à un poste d'adjoint après l'expérience Angers

Rayan Cherki et Bradley Barcola auront donc la chance d’évoluer sous les ordres d’un autre champion du monde 1998 après Laurent Blanc. Ils retrouveront également une tête bien connue à l’OL. Pour mener à bien sa mission, Thierry Henry sera en effet secondé par Gérald Baticle, ancien de la maison lyonnaise. Selon nos informations, le nom de l’ancien adjoint de Bruno Genesio a été soufflé par Jean-Michel Aulas lors de la réunion du Comex. Les deux hommes se sont côtoyés pendant dix ans à l’OL et cette mission en Espoirs va permettre à Baticle de remettre le pied à l’étrier. Il était sans club depuis son limogeage en décembre dernier d’Angers où il officiait comme entraîneur principal. Début de la mission dès le 7 septembre avec un amical contre le Danemark à Nancy.