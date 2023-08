Depuis la défaite contre Montpellier et sa sortie médiatique, Laurent Blanc est au centre des discussions. L’entraîneur français a-t-il encore un avenir à l’OL ? Nicolas Puydebois avance que non et que le club lyonnais se doit d’avoir un projet de jeu.

Il savait qu’il serait au "centre des turbulences" et il a donné du grain à moudre samedi soir après la défaite contre Montpellier (1-4). Après deux défaites en deux matchs de championnat, six si l’on prend en compte la préparation estivale, Laurent Blanc est forcément au centre des attentions. Août vient à peine de passer sa première quinzaine que le coach de l’OL est déjà sur un siège éjectable. Pas forcément une surprise pour le principal intéressé puisque certains "voulaient déjà me couper la tête il y a 15 jours." Cette phrase sous-entendue est lourde de sens à destination d’Eagle Football et de John Textor.

Par la voie de la presse, Blanc a lu ce qu’il devait certainement se douter depuis quelque temps : il ne fait pas l’unanimité auprès des nouveaux décideurs et le projet de mettre Bruno Lage en place dans les prochains mois a de quoi l’irriter et on peut le comprendre. "À sa place, je réagirais sûrement pareil, défend dans un premier temps Nicolas Puydebois dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. Si j’entends un discours et dans le même temps, je vois mon président lâcher des informations dans les médias, je serais forcément irrité."

"Ce n’est pas en faisant la poussière que Textor va faire le ménage"

De frustration, il en est assurément question chez Laurent Blanc et sa sortie après la défaite contre Montpellier en est la preuve. Depuis sa prise de fonction, il a toujours eu un certain détachement sur la situation à l’OL, mais en pointant du doigt certains dysfonctionnements internes, le champion du monde 1998 a aussi voulu se dédouaner en partie de l’ambiance délétère qui règne aujourd’hui entre Rhône et Saône. Il a quelque peu raison, mais le visage de son équipe sur le terrain n’a rien à voir avec les guerres d’influence qui peuvent se jouer en coulisses. "Depuis qu’il a pris l’effectif en mains, on ne voit pas un projet de jeu se mettre en place, poursuit notre consultant. Il avait la réputation d’être le coach à la touillette qui jouait au golf et qui travaillait peu. Avec les résultats et ce qu’on voit à l’OL, on dirait que ce n’est pas qu’une réputation. C’est un coach à l’ancienne qui active les leviers de motivation, mais qui n’a pas de plan de jeu."

Après une embellie à Strasbourg lors de l’entrée en lice lyonnaise en championnat, l’OL est retombé dans ses travers pour sa première à domicile. Et dans les grandes largeurs. Le revers contre Montpellier a été la synthèse de tout ce que l’on peut voir de l’OL depuis plusieurs mois. C’était certes déjà le cas sous Peter Bosz mais l’arrivée de Laurent Blanc n’a rien changé. Il se plaint de la jeunesse et de l’inexpérience de son groupe et cela peut se comprendre. Néanmoins, après plus de dix mois de travail, le club lyonnais est loin de récolter les fruits de cet apprentissage qui se fait aussi bien sur le terrain qu’en vidéo, comme le regrette Nicolas Puydebois. "L’équilibre de l’équipe n’existe pas. Il dit qu’il le voit, qu’il le visionne avec les joueurs, mais du coup, ils ne le travaillent pas assez parce qu’ils n’ont toujours pas compris. On se fait prendre dans le dos à chaque ballon dans la profondeur. Peut-être que nos milieux n’harcèlent pas assez ou que le premier rideau défensif de nos attaquants n’est pas bon. Mais tout ça, ça se travaille."

La qualité de l’effectif est probablement à pointer du doigt, comme l’a certainement fait à raison Blanc samedi soir. Mais cela n’excuse pas tout. Le technicien français ne semble pas avoir les clés du redressement et avec un contrat qui se termine en juin prochain, on ne voit de toute façon pas de raison d’une aventure prolongée. Blanc était le "rêve" de Jean-Michel Aulas, un peu moins de John Textor malgré le respect de l’Américain pour sa carrière. Les deux ont échangé lundi. Il reste encore d’autres vestiges de l’ancienne présidence dans le club, mais Blanc est aujourd’hui le dernier dans le domaine sportif. "Textor a dit qu’il voulait du changement, mais ce n’est pas en faisant la poussière que tu vas le faire. C’est malheureusement la politique de la terre brulée, mais s’il veut apporter un renouveau à ce club, il faut sortir de ce confort et mettre des gens qui sont investis."

Un entraîneur moins tape-à-l'œil mais qui donne des frissons

Relégable pour la première fois depuis 2010-2011, l’OL voit se profiler un déplacement à Nice dimanche (20h45) puis la réception du PSG une semaine plus tard. Deux rencontres qui pourraient compliquer un peu plus la situation sportive lyonnaise et celle de Laurent Blanc. Il est sur un siège éjectable et la question est désormais plus de savoir quand sera-t-il débarqué plutôt que s’il est l’homme de la situation.

Nicolas Puydebois a déjà fait son deuil, mais souhaite que l’OL prenne une autre direction dans le futur choix de son coach. "Je ne veux pas forcément un grand nom ou un grand coach avec qui on se dit 'wait and see' mais simplement un coach avec des idées de jeu et qui soit investi. Il sera peut-être moins ronflant que Laurent Blanc, mais ça collera peut-être mieux, on veut un entraîneur qui donne des frissons, qui a une relation avec les supporters, etc. On lui laissera du temps. On s’en fout qu’il soit grand, on est une petite équipe aujourd’hui. Cela fait quatre ans qu’on n’est pas sur le podium. Il faut arrêter de se voiler la face et être lucide."

Cette stratégie, l’OL avait essayé de la mettre en place avec Peter Bosz. Comme Laurent Blanc, on ne peut pas dire que l’essai a été particulièrement fructueux…