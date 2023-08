OL - Mercato : le Betis se montre gourmand pour Guido Rodriguez

Après la quête d’un ailier, l’OL est toujours lancé dans la recherche d’un milieu défensif. Guido Rodriguez reste la priorité, mais le Betis se montre gourmand, d’autant plus que l’Atlético Madrid serait proche de placer ses pions.

Avec Ernest Nuamah, l’OL va frapper un joli coup sur le marché des transferts. Le premier sous le règne de Matthieu Louis-Jean qui suivait l’ailier ghanéen depuis plusieurs mois. Il manque encore l’officialisation, mais le prometteur offensif (19 ans) est attendu ce mardi à Lyon. Ça ne fera pas de l’expérience en plus dans l’effectif lyonnais, mais c’est avant tout au poste de milieu défensif que Laurent Blanc attend ce vécu.

Avec Guido Rodriguez, il serait servi puisque le milieu argentin affiche 29 sélections avec l’Albiceleste, avec qui il a été champion du monde, et 146 matchs en 3 saisons avec le Betis. L’ancien de River Plate fait en tout cas office de priorité à l’OL pour renforcer l’entrejeu.

Seulement un an de contrat avec le Betis

Néanmoins, cette piste est loin d’être la plus facile à conclure malgré un accord entre le joueur et le club lyonnais. À l’heure actuelle, il n’est pas question d’entente entre l’OL et le Betis Séville pour Guido Rodriguez. Pion essentiel du système de Manuel Pellegrini, l’Argentin ne sera pas bradé par le club sévillan malgré un contrat expirant en juin prochain. D’après L’Équipe, le Betis se montre toujours gourmand pour Rodriguez.

Il est question d’une grosse dizaine de millions et le club de Nabil Fekir sait qu’il est en position de force dans l’histoire. D’autant plus que depuis quelques heures en Espagne, il est question d’un possible futur intérêt de l’Atlético Madrid. Les Colchoneros doivent faire face à l’offensive de l’Arabie Saoudite pour Rodrigo De Paul et auraient ciblé son compatriote Guido Rodriguez en cas de départ. De quoi faire monter les enchères.