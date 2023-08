Tandis qu’Ernest Nuamah devrait rapidement s’engager avec l’OL, le club lyonnais n’en aurait pourtant pas encore fini avec son recrutement. Un autre joueur offensif serait espéré d’ici à la fin du mercato.

Il faudra avant tout juger sur pièce pour savoir si l’OL a frappé un gros coup sur le marché des transferts 2023. Néanmoins, avant les réponses du terrain, le club lyonnais donne l’impression d’avoir réussi un joli tour de force avec Ernest Nuamah. Pisté par certains cadors européens comme le PSG ou Tottenham, le Ghanéen, bien conseillé par Michael Essien, a donné sa parole à l’OL et est attendu ce mardi à Lyon.

Une bonne pioche sur le papier pour le club qui devrait une nouvelle ruser pour attirer Nuamah et contourner la DNCG. D’après les différentes informations, l’OL et Nordsjaelland ont convenu d’un prêt pour une saison avec une option d’achat obligatoire à 23 millions d’euros dans un an.

Des renforts pour compléter l'effectif ou pour anticiper un départ ?

Avec l’international ghanéen, la direction lyonnaise a réussi à renforcer un poste qui était ciblé durant cet été. Seulement, d’après L’Équipe, Ernest Nuamah pourrait ne pas être la dernière recrue offensive de l’été. Karl Toko-Ekambi va partir en Arabie Saoudite tandis qu’une porte de sortie est toujours recherchée pour Tino Kadewere. À l’heure actuelle, le secteur offensif est assez dépourvu de solutions et l’exclusion d’Alexandre Lacazette samedi n’arrange rien.

Sur les neuf jours qui restent avant la fin du mercato (31 août à 23h59), l’OL va donc chercher à se renforcer. Est-ce que cela traduit également une anticipation d’un départ de Bradley Barcola, qui n’est pas à son avantage depuis deux matchs ? Le feuilleton avec le PSG n’est pas terminé et devrait durer jusqu’au bout. De quoi donner des sueurs froides dans l’environnement lyonnais.