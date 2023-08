OL : dernier du championnat, une première depuis 28 ans

L'OL est dernier (18ᵉ) du championnat à l'issue de la deuxième journée. Une première depuis la saison 1995-1996.

L'OL vit un début de championnat difficile. Après un premier revers concédé lors de son déplacement du côté de Strasbourg le 13 août dernier (2-1), les Gones ont cette fois-ci chuté face à Montpellier ce week-end pour son premier match de la saison à domicile (4-1). À l'issue de cette seconde journée de Ligue 1, les coéquipiers de Rayan Cherki se trouvent à la dernière position au classement (18ᵉ) de l'exercice 2023-2024. Une place que l'OL n'avait plus occupée depuis 28 ans lors de la saison 1995-1996. À cette époque, le club rhodanien était dernier à l'issue de la première journée. Malgré tout, il parvient à se classer à la 11ᵉ place à la fin de la saison.

Au fond du trou

Après une campagne de matchs amicaux plus que délicate ponctuée par une seule victoire et quatre défaites, l'OL n'est vraiment pas au mieux. Le club compte zéro point au compteur après deux matchs. Chose qui n'était plus arrivée depuis 1966. Ajouter à cela une défaite inaugurale lors de la première journée face à Strasbourg. Une première également depuis 20 ans. Cela en dit long sur la situation actuelle que traverse le club. Avant la première trêve internationale début septembre, l'OL affronte l'OGC Nice (dimanche 27 août) et le Paris Saint-Germain (dimanche 3 septembre) pour les deux prochaines rencontres de Ligue 1. Laurent Blanc va devoir remobiliser au plus vite ses troupes sous peine de voir le cauchemar se poursuivre.