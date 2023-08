OL : zéro point après deux journées, une première depuis 1966

Pour la première fois depuis 1999, l'OL s'est incliné pour sa première à la maison en Ligue 1. Le revers contre Montpellier vient s'ajouter à celui inaugural à Strasbourg. Aucun point lors des deux premières journées, ce n'était plus arrivé depuis 1966 entre Rhône et Saône.

C’est la soupe à la grimace à Lyon et il y a de quoi après la représentation lyonnaise samedi soir au Parc OL. Balayé (1-4) par Montpellier, le club lyonnais s’est déjà enfoncé dans une crise après seulement deux journées de championnat. Cette crise est sportive avec six défaites de rang en prenant la préparation estivale et institutionnelle, avec des joueurs qui ont des choses à dire, mais qui font pour le moment vœux de silence et une direction pointée du doigt indirectement par Laurent Blanc. Au 20 août, l’OL est déjà loin de ce qui était attendu après une dernière saison terminée à la 7e place. En attendant la fin de cette 2e journée de Ligue 1, l’OL est tout simplement lanterne rouge avec un zéro pointé et une différence de buts de - 5.

31,4% de défaites pour Blanc

L’avenir de Blanc est forcément au centre des attentions et les sorties du coach n’aident pas à se projeter. Avec 31,4% de défaites depuis le début de son mandat, le Cévenol se sait dans l’œil du cyclone, même s’il estime "être droit dans mes bottes". On est pourtant loin de la grande euphorie à Décines après cette défaite contre Montpellier. En s’inclinant contre Strasbourg (2-1) puis à domicile samedi, l’OL affiche zéro point après deux journées pour la première fois depuis la saison 1966-1967. Loin du sans-faute de la saison dernière sous Peter Bosz. Mais on a connu la suite alors peut-être que les vents seront contraires un an après…