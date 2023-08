Après un samedi réussi, les U15 de l’OL ont connu un dimanche plus compliqué. Les jeunes Lyonnais terminent quatrièmes de l’Elite Cup organisée par le Bayern Munich.

Deux victoires et une défaite lors de la phase de poule. Samedi, les U15 de Cyrille Dolce avaient plutôt bien réussi leur entrée en lice dans l’Elite Cup. Après un succès contre Tottenham (1-0) et le club organisateur, le Bayern Munich (2-1), les joueurs de l’OL s’étaient inclinés (0-2) face à la Juventus Turin et avaient finalement terminé 3e de leur poule. Néanmoins, cette première journée s’était terminée en beauté avec un quart de finale maitrisé face à Manchester United (2-1).

Malheureusement, la journée de dimanche a bien moins souri aux jeunes Lyonnais. Dans le dernier carré de cette Elite Cup, l’OL a retrouvé Tottenham en demies. À la différence de la veille, ce sont les Spurs qui ont pris le meilleur lors de la séance des tirs au but et donc une qualification en finale. La terrible épreuve des tirs au but a finalement joué contre l’OL puisque la petite finale s’est également jouée avec cet exercice et les Lyonnais se sont une nouvelle fois inclinés face à la Juventus après avoir tenu le 0-0. C’est donc à la 4e place que l’OL termine cette Elite Cup qui a vu le Bayern Munich l’emporter à domicile.