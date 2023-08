OL : Blanc va échanger avec Textor ce lundi

Laurent Blanc (OL) va s'entretenir avec John Textor après la défaite de samedi 19 août face à Montpellier en Ligue 1 (4-1).

L'OL est en crise. Après son nouveau revers ce week-end en Ligue 1 face à Montpellier (4-1) pour sa première sortie de la saison à domicile, le club rhodanien ne traverse pas sa meilleure période. Avec zéro point au compteur après deux journées, l'OL a établi un triste record remontant à 1966. Désormais, l'heure est aux choix. Ça tombe bien puisque Laurent Blanc va s'entretenir, par visio, ce lundi 21 août avec John Textor comme le révèle L'Equipe. Alors que l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain sont au programme pour les deux prochaines rencontres de championnat, l'avenir de l'ex-sélectionneur des Bleus semble de plus en plus incertain entre Rhône et Saône.

Parti pour rester ?

Mais ce "tête-à-tête" entre les deux hommes ne devrait pas donner suite à une démission dans l'immédiat du coach de 57 ans. En effet, ce dernier refuserait de quitter son poste après son arrivée à la tête du staff le 10 octobre 2022. De son côté, John Textor ne songerait pas à le faire partir pour l'instant. Néanmoins, le sort pourrait ne pas s'acharner bien longtemps pour l'ancien joueur international français après plusieurs sorties médiatiques douteuses, dont sa dernière en conférence d'après-match après la débâcle face au club héraultais.