A Strasbourg, l’OL a vu son invincibilité de la 1re journée tomber

L’OL de Caleta-Car s’est incliné à Strasbourg. (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Malgré un match encourageant sur certains points, l’OL a été défait pour sa première sortie en Ligue 1. Cela faisait 20 ans que le club lyonnais ne s’était pas incliné en ouverture de championnat.

Toutes les bonnes séries ont une fin et à Lyon, ces dernières saisons ont fortement aidé à en terminer certaines. En ce début de saison 2023-2024, l’OL n’a pas su effacer les quatre revers de suite en préparation malgré un léger mieux dans le jeu. Face à Strasbourg (2-1), les joueurs de Laurent Blanc ont payé leur manque d’efficacité devant et des erreurs défensives pour s’incliner dès la première journée de Ligue 1. La saison dernière, le club lyonnais avait surfé sur un bon démarrage pour croire en des jours heureux avant d’être vite ramené à la réalité. Douze mois plus tard, l’OL doit déjà se remettre la tête à l’endroit avant le premier rendez-vous à domicile contre Montpellier samedi (17h).

13 points sur 15 en début de saison dernière

En s’inclinant à la Meinau, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont subi une première défaite, eux qui en ont compté 12 lors du dernier exercice. Voir l’OL chuter d’entrée n’était d’ailleurs plus dans les standards lyonnais. À Strasbourg, le club septuple champion de France a mis fin à une invincibilité qui datait de 20 ans. Il fallait remonter à la saison 2003-2004 et un déplacement à Lille pour voir les Lyonnais sombrer en ouverture (1-0). Ça n’avait pas empêché le club de finir champion à l’issue de la saison. C'était une autre époque et pour ce nouvel exercice, une qualification en coupe d’Europe suffira avant tout au bonheur des supporters lyonnais.