En plus du championnat de National 3, la réserve de l’OL va disputer la Premier League International Cup. Les joueurs de Gueïda Fofana connaissent désormais leurs adversaires.

Se frotter aux meilleurs clubs européens en plus du championnat de National 3. Voilà le choix qu’a fait l’OL au moment de rejoindre la Premier League International Cup. Comme révélé sur le site Olympique-et-Lyonnais, une nouvelle compétition va s’ajouter au calendrier de la réserve lyonnaise à partir de la rentrée. En pleine préparation estivale, Gueïda Fofana et ses joueurs attendaient encore de connaitre leurs adversaires pour l’édition 2023-2024. La Premier League, qui chapeaute ce tournoi, a dévoilé les quatre poules et l’OL se retrouve dans la poule B. Dans ce groupe se trouveront également la réserve de Valence et du Dinamo Zagreb ainsi que cinq formations britanniques (Chelsea, Southampton, West Ham, Brighton et le Celtic).

Finir parmi les deux premiers du groupe

Néanmoins, toutes ces équipes ne s’affronteront pas comme le veut le règlement de la Premier League International Cup. En phase de poules, l’OL ne jouera que quatre matchs dont le premier le 16 septembre prochain à Londres contre Chelsea. Les coéquipiers de Yacine Chaïb affronteront ensuite Southampton le 10 octobre avant de défier West Ham fin novembre et Brighton quelques semaines plus tard. Le calendrier et les dates devraient être définitifs dans les prochaines semaines. Pour voir les phases finales, les jeunes Lyonnais devront terminer dans les deux premiers du groupe B ou être l’un des deux meilleurs troisièmes.