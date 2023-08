Dans cette nouvelle saison, la réserve de l’OL va découvrir une nouvelle compétition avec la Premier League International Cup. Les Lyonnais connaissent désormais la programmation de leurs quatre matchs de poule.

Dans une semaine, la réserve de l’OL va découvrir un championnat qui n’était plus à son calendrier depuis bien longtemps. Samedi (18h) contre Clermont, les joueurs de Gueïda Fofana vont faire leur entrée en lice dans le championnat de National 3 après leur descente de la saison dernière. Un sacré coup dans le projet de formation avec en plus au programme une poule des plus relevées. Ce ne sera pas la seule nouveauté de la saison puisque le club a décidé d’intégrer un tournoi amical européen : la Premier League International Cup. Le choix fait par l’OL est avant tout guidé par la possibilité de se frotter à des grands clubs européens et ainsi permettre aux jeunes de connaitre certaines sensations du haut niveau.

Les quatre matchs en Angleterre

Depuis quelques jours, la réserve lyonnaise connait ses adversaires avec Chelsea, Brighton, Southampton et West Ham. Quatre matchs de poule afin de se qualifier pour l’une des deux premières places dans le but de se qualifier pour le tour suivant. Malheureusement pour les supporters lyonnais, ils n’auront pas l’opportunité de voir certains talents des réserves anglaises à Décines puisque tous les matchs se joueront outre-Manche. Les débuts des hostilités sera le samedi 16 septembre (15h) à Chelsea et se terminera le 20 décembre (20h30) du côté de Brighton.

Le calendrier de l’OL en Premier League International Cup :

Chelsea - OL le samedi 16 septembre à 15h

Southampton - OL le mercredi 4 octobre à 20h

West Ham - OL le mardi 28 novembre à 20h

Brighton - OL le mercredi 20 décembre à 20h30