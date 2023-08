Bastien Dechepy au sifflet de Nice - OL 

Dimanche, l’OL se déplace dans le sud de la France pour affronter l’OGC Nice. Cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1 sera arbitrée par Bastien Dechepy.

Déjà au bord de la crise. Après seulement deux journées de championnat, l’OL est déjà au bord du précipice sportif et institutionnel. Entre les plaintes de Laurent Blanc, la fessée reçue à domicile contre Montpellier et l’exclusion d’Alexandre Lacazette, tout va de travers à Lyon en ce début de saison. Avec Nice et le PSG au programme avant la première trêve internationale début septembre (le 5 précisément), on a connu mieux pour reprendre confiance dans les rangs lyonnais. Il faudra malgré tout relever la tête à l’Allianz Riviera afin de casser cette spirale négative qui dure depuis le 19 juillet et la défaite contre Manchester United.

Arbitre de la demi-finale de Coupe de France contre Nantes

On pourrait même dire qu’elle a commencé dès le dernier match de la saison avec cette défaite… à Nice (3-1) et les mêmes ingrédients négatifs. L’OL affichera-t-il un autre visage dimanche soir (20h45) ? Mystère, mais Bastien Dechepy risque d’avoir du travail dans un duel toujours très physique entre les deux formations. L’arbitre de 37 ans a été choisi pour diriger cette dernière rencontre de la 3e journée de Ligue 1.

La saison dernière, il avait arbitré à trois reprises l’OL en Ligue 1 pour un bilan de deux victoires à Brest (2-4) et contre Montpellier (5-4) et une défaite à Lorient en début de saison (3-1). Il était également au sifflet pour la triste demi-finale de Coupe de France à Nantes (1-0). À Nice, Dechepy sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Julien Haulbert.