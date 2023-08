Après les nombreux concerts cet été, la pelouse du Parc OL est de nouveau en place pour accueillir les matchs cette saison.

Depuis la fin des événements extra sportifs qui ont eu lieu durant la période estivale au Parc OL, les équipes de terrain se sont mobilisés pour retrouver un gazon vert idéal pour les rencontres de sport. "Nous avons commencé à brasser la pelouse, à l'oxygéner, à reniveler la pelouse pour reprendre les pentes conformes à la création d'un stade de foot", explique tout d'abord Emmanuel Bonningue, ground manager, au micro d'OL Play.

Des matchs de la Coupe du monde de rugby en septembre

Au-delà des matchs à domicile de Ligue 1 de la section masculine, d'autres rencontres auront également lieu au Parc OL dans les prochains mois avec les filles de Sonia Bompastor. Mais aussi des matchs de phase de groupes dans le cadre de la Coupe du monde de rugby qui débutera le vendredi 8 septembre.

Un "gros challenge" qu'Emmanuel Bonningue se dit prêt à relever. "Passer du foot au rugby, ça ne se fait pas comme ça. On n'est pas sur les mêmes hauteurs de pelouse, on n'est pas sur les mêmes contraintes, sur les mêmes traçages", affirme-t-il. Avant de poursuivre : "Dès le premier match contre Montpellier, on va commencer déjà à tracer en peinture blanche éphémère. On va effacer après chaque match pour qu'on n'ait aucune ligne foot pendant la Coupe du monde de rugby." Un défi de taille donc qui commence avec les premiers matchs de l'OL en Ligue 1.