OL - Mercato : 321,03 millions d'euros engrangés en 10 ans

Depuis une dizaine d'années, l'OL affiche une balance positive dans les transferts entre arrivées et départs.

L'OL est un spécialiste en la matière quand il s'agit de vendre et d'acheter des joueurs à chaque période de mercato. En effet, d'après une infographie réalisée par Prime Video Sport France, le club lyonnais affiche un bilan de pas moins de 321,03 millions d'euros. C'est un peu moins que Lille (321,23 M). Il faut aussi dire que l'OL a souvent été habitué à faire partir plusieurs de ses joueurs avec des montants importants dans le passé et à en acheter en retour.

Le PSG et l'OM en mauvais élève

Parmi les autres équipes de Ligue 1, on retrouve l'AS Monaco avec un bilan de 181,49 millions d'euros, mais aussi Montpellier (132,33 M), Lorient (118,99 M) ou encore Toulouse (72,06 M). Les deux promus de cette saison 2023-2024 affichent également un bilan solide avec respectivement 61,10 millions d'euros pour le FC Metz et 43,35 millions pour Le Havre.

De leurs côtés, Strasbourg (-29,25 M) et Nice (-75 M) montrent un bilan négatif avec l'Olympique de Marseille qui affiche un lourd bilan de -219,23 millions d'euros et le Paris Saint-Germain avec pas moins de -890,60 millions.