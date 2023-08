OL - Académie : la réserve à l'assaut du National 3 ce samedi (18h)

Reléguée à l’issue de la saison dernière, la réserve de l’OL fait son entrée en National 3 ce samedi. Les joueurs de Gueïda Fofana affrontent la réserve de Clermont à Décines.

C’est une reprise de championnat dont l’OL se serait bien passée. Du moins à l’étage de la National 3. Après avoir sauvé sa tête il y a deux ans in-extremis, la réserve lyonnaise n’a pas résisté aux cinq descentes de la saison dernière, plombée par une fin d’exercice catastrophique. La relégation actée, les joueurs de Gueïda Fofana évolueront en N3 dans une poule K des plus relevées. Le début de cette nouvelle aventure démarre ce samedi du côté de Décines avec la réception de la réserve de Clermont à 18h. En attendant de penser à la Premier League International Cup et un déplacement à Chelsea mi-septembre, les Lyonnais ont intérêt à attaquer de la meilleure des façons ce championnat. Car, seul le premier sera promu en National 2 tandis que les trois derniers redescendront à l’échelle régionale avec la R1.

Durant l’été, Gueïda Fofana a dû composer avec certains départs comme celui de Noam Bonnet mais aussi l’arrivée de renfort. Le jeune Mahamadou Diawara qui a signé son premier contrat pro en provenance du PSG ou encore les deux anciens du Dakar-Sacré Coeur que sont Moussa Kanté et Ibrahima Fall. Quand Mohamed El Arouch et Mamadou Sarr semblent avoir pris un abonnement avec l’effectif des profs, Achraf Laaziri va continuer à faire l’ascenseur et aura une concurrence féroce à gauche de la défense. Après la saison U19 lors du dernier exercice et un début de préparation estivale avec les pros, Yacine Chaïb pousse derrière même s’ils restent éligible avec les U19.