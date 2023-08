OL - Mercato : Villefranche s’est renseigné pour Mamadou Sarr

À la recherche d’un renfort défensif, Villefranche a tenté de passer par son club partenaire qu'est l’OL. Néanmoins, la piste d’un prêt de Mamadou Sarr a été rejetée par le club lyonnais.

Avec le départ de Castello Lukeba et la blessure de Dejan Lovren, le secteur central de la défense est quelque peu démuni en ce début de saison. Duje Caleta-Car est bien arrivé à l’OL, tout comme Jake O’Brien, mais ce n’est pas vraiment ce qui était prévu au départ. Face à toutes ces péripéties, Mamadou Sarr a grimpé dans la hiérarchie lyonnaise. Si le jeune défenseur n’a pas encore joué la moindre minute en deux matchs de Ligue 1, il est désormais le numéro 3 derrière Diomandé et Caleta-Car en attendant le retour de Lovren et de Clinton Mata, qui peut dépanner à ce poste. Cette hécatombe a au moins eu le mérite de régler le sort de Sarr dans cette fin de mercato.

Vainqueur de la Coupe Gambardella et du championnat d’Europe U17 en 2022, Mamadou Sarr est vu comme un des forts potentiels de l’Académie et attire forcément les regards. Notamment ceux de Villefranche d’après nos confrères du Progrès. Le club de National est à la recherche d’un renfort défensif dans cette fin de mercato et a sondé son club-partenaire pour obtenir le prêt de Sarr pour cette saison. Mis au courant, l’OL n’a pas donné suite aux envies caladoises et compte sur Mamadou Sarr dans la rotation, au moins pour la première partie de saison.