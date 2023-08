OL : Tolisso toujours absent de l’entraînement à deux jours de Nice

Ce vendredi, Corentin Tolisso était de nouveau absent de l’entraînement du jour. A deux jours du déplacement à Nice, son cas reste incertain.

Le ciel bleu des derniers jours avait laissé place à des nuages du côté de Décines. Comme un symbole des temps difficiles qui règnent à l’OL depuis le début de cette saison 2023-2024. L’averse matinale passée, les hommes de Laurent Blanc ont pris possession de l’un des terrains d’entraînement de Décines pour préparer le déplacement à Nice, dimanche soir (20h45). Pas de trace d’Ernest Nuamah qui est bien à Lyon, mais dont l’arrivée n’a toujours pas été officialisée par le club lyonnais. Son absence était donc logique au contraire de celle de Corentin Tolisso. Quand bien même Laurent Blanc avait avancé une "petite bricole au mollet" qui s’était transformée en douleur à la cheville il y a une semaine, le milieu de terrain n’est toujours pas réapparu sur les pelouses. Ce vendredi, il était de nouveau absent du groupe de l’OL, tout comme Alexandre Lacazette.

L’absence du capitaine lyonnais est bien moins problématique que celle de son coéquipier puisque Lacazette était de toute façon déjà forfait pour la rencontre de la 3e journée de Ligue 1. En plus des deux Lyonnais de souche, Jeff Reine-Adelaïde manquait aussi à l’appel. Après deux défaites de suite contre Strasbourg et Montpellier, les joueurs de l’OL vont tenter de relever la tête chez les Aiglons. Le tout avec un effectif dont les contours sont chaque jour un peu plus fous, que ce soit avec le mercato ou les pépins physiques.