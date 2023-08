Cible de l’OL pour le poste de milieu défensif, Guido Rodriguez voit également le Betis Séville vouloir le prolonger. Le président du club andalou a mis les choses au clair concernant la situation de l’Argentin.

Laurent Blanc va-t-il enfin avoir son fameux milieu défensif demandé depuis le mercato hivernal ? L’entraîneur lyonnais l’espère forcément afin d’apporter un peu plus d’équilibre à l’OL, mais encore faut-il trouver la perle rare… Début juillet, le club lyonnais pensait l’avoir trouvée avec Renato Tapia (Celta Vigo) avant que ce dernier ne fasse machine arrière. Depuis, l’OL continue de négocier en Espagne, mais du côté de Séville et du Betis. Guido Rodriguez est devenu la priorité lyonnaise et les dirigeants tentent d’accélérer les négociations en cette fin de mercato. Une offre de douze millions d’euros, bonus compris, aurait été faite ces dernières heures au club andalou qui ne l'aurait pas acceptée d'après les médias locaux. Guido Rodriguez serait lui d’accord pour débarquer en Ligue 1 et retrouver son compatriote Nicolas Tagliafico.

"Pas de sens de garder un joueur avec un an de contrat"

Seulement, le Betis ne l’entend pas de cette oreille et croit encore dur comme fer en sa capacité à convaincre le joueur de rester. Depuis un an, les deux parties négocient une prolongation de contrat et Angel Haro compte bien aller au bout de ses efforts. Néanmoins, à sept jours de la fin du mercato, le président sévillan a été clair : soit Guido Rodriguez prolonge, soit il sera vendu. "C'est un joueur très important pour nous. Cela fait plus d'un an que nous essayons d'obtenir ce renouvellement… Nous sommes en train de négocier et c'est ce que nous souhaitons. Si ce n'est pas possible, nous devrons envisager une solution, a déclaré Haro en marge de la présentation du nouveau stade. Cela n'a pas de sens qu'un joueur reste un an pour pouvoir partir gratuitement. Il y a de la bonne volonté, mais nous sommes dans des négociations qui durent depuis longtemps."

Avec une augmentation du capital attendue à Séville, c’est une course contre-la-montre qui est en train de se jouer dans cette partie à trois. L’OL attend lui la fumée blanche, en espérant ne pas avoir servi d’appât comme lors de plusieurs dossiers ces derniers mois.