Corentin Tolisso et les joueurs de l’OL fêtant un but d’Alexandre Lacazette contre Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Après la défaite contre Montpellier, la gueule de bois est forcément de sortie à Lyon ce dimanche. Avec l’exclusion d’Alexandre Lacazette, l’OL va se retrouver encore un peu plus démuni dimanche prochain à Nice.

Dans le mystère qu’il a laissé planer au-dessus de la salle de presse du Parc OL, Laurent Blanc n’a pas manqué de pointer les errements de son équipe samedi soir contre Montpellier (1-4). Comme face à Strasbourg, les joueurs de l’OL ont donné le bâton pour se faire battre avec des erreurs individuelles et collectives qui coutent cher. Les matchs passent, les constats aussi et pourtant le résultat est le même : les Lyonnais n’apprennent pas de leurs erreurs. "Quand je vois le troisième but qu’on prend sur un contre. On les travaille, on les visionne et pourtant les joueurs sont complètement perdus, a déclaré fataliste Laurent Blanc. On se retrouve en danger quand on a un coup de pied arrêté pour nous. Il faudrait ne pas le tirer ou le mettre directement en six mètres."

Deux matchs de suspension pour Lacazette ?

Il aurait certainement préféré un discours totalement différent samedi soir, mais avec cette débâcle, l’entraîneur lyonnais a pu en remettre une couche sur la jeunesse de son équipe et l’inexpérience qui va avec. Pour cette rencontre de la 2e journée de Ligue 1, Blanc devait se passer d’Anthony Lopes, Dejan Lovren, Clinton Mata et Corentin Tolisso. Quatre joueurs de vécu et rien ne dit que la majorité sera de retour contre Nice dimanche prochain.

Au contraire, une absence supplémentaire va s’ajouter à la liste avec l’exclusion d’Alexandre Lacazette. Le capitaine devrait a minima écoper de deux matchs après son rouge et manquer ainsi Nice et le PSG. Dans les turbulences actuelles, l’OL n’avait pas besoin de ça. "C’est probablement un problème de confiance et de niveau. Ce n’est pas une excuse, mais dans l’effectif actuel, l’OL ne peut se permettre de faire sans Lopes, Lovren, Mata, Tolisso et maintenant Lacazette. Sans ces joueurs, c’est plus compliqué." A ceux qui ont encore du mal à comprendre le langage Blanc : il n'a pas les moyens de ses ambitions avec des solutions de rechange limitées quantitativement et qualitativement...