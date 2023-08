Quatre mois après le match rocambolesque (5-4), Montpellier a encore une fois inscrit quatre buts au Parc OL. Avec cette fois la victoire au bout du compte.

À Lyon, les séances de vidéo sont nombreuses afin d’identifier et de gommer les erreurs collectives et de jeunesse. À Montpellier, Michel Der Zakarian a eu, lui aussi, dû insister sur les rencontres de l’OL depuis plusieurs mois. Il a surtout dû avoir le choix au moment de sa sélection, car les matchs lyonnais se suivent et se ressemblent. Celui de samedi soir en a été la parfaite synthèse avec des erreurs tactiques et individuelles de minimes.

Dans le plan mis en place à Décines, Montpellier n’en demandait pas tant et s’est délecté de ces offrandes. "J’ai bien aimé la manière dont on a gagné le match, on a été très disciplinés défensivement et on a bien défendu, s’est félicité l’entraîneur héraultais. On a su exploser offensivement en se montrant très efficaces."

"On a été disciplinés"

La tactique peut sembler simple, voire réductrice, mais elle a été diaboliquement efficace. Pour la deuxième fois en l’espace de quatre mois, Montpellier a réussi à inscrire quatre buts à Décines. Sauf que cette fois-ci, cela s’est traduit par une victoire (1-4). Avant le match, Der Zakarian balayait l’idée d’une revanche, mais il a avoué que "la défaite de l’an dernier était encore en travers de la gorge. Ils nous avaient submergés, là, on a fait un bon match."

Et ce n’est pas la réduction du score d’Alexandre Lacazette qui a fait revenir les vieux démons de Décines. "Franchement, je n’ai pas pensé au scénario de l’an dernier quand Lacazette a marqué. J’avais senti de la fébrilité, on ne défendait pas bien. Là, on était disciplinés et si on a concédé des occasions, elles n’étaient pas dangereuses. Et nous, on aurait pu marquer encore plus en étant plus justes." C’est ce qui s’appelle un plan rondement mené.