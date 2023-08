Maitland-Niles a fait des débuts timides lors d'OL - Montpellier (1-4)

Arrivé il y a deux semaines à l’OL, Ainsley Maitland-Niles a fait ses débuts samedi soir. Le milieu anglais est devenu le 573e joueur à porter le maillot lyonnais.

À la 66e minute, le tableau d’affichage n’annonçait rien de bon pour l’OL. Sur un contre et une relance express de Benjamin Lecomte, Mousa Al-Tamari s’en est allé marquer le but du 3-0. La messe semblait déjà être dite et Laurent Blanc a tenté d’apporter un peu de sang frais pour tenter d’inverser la situation. Le coaching est loin d’avoir été gagnant, mais Ainsley Maitland-Niles a au moins pu vivre ses premiers instants à l’OL. Entré à la 68e minute, l’Anglais est devenu le 573e joueur à porter les couleurs lyonnaises depuis la création du club. Il est le premier à représenter le pays de Sa Majesté sur le terrain.

Un manque de rythme criant

Néanmoins, cette entrée n’a pas forcément été couronnée de succès. Annoncé à court de rythme dès son arrivée, Maitland-Niles l’a prouvé sur le terrain. Sur une balle perdue dans le cœur du jeu et proche du but lyonnais, il est apparu sans jambes afin de revenir défendre et empêcher une occasion chaude de Montpellier. Il faudra bien évidemment lui laisser du temps, mais recruter un joueur à court de forme interroge. D’autant plus que sur le banc, un certain Mohamed El Arouch attend toujours son heure. À la vue de ce qui a été montré samedi soir, le jeune Lyonnais n’aurait pas forcément fait tache dans ce marasme.