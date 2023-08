En passe d’officialiser l’arrivée d’Ernest Nuamah, l’OL espère pouvoir aligner le Ghanéen aux côtés de Bradley Barcola. Cependant, le PSG continue de faire le forcing tandis que le club lyonnais campe sur ses positions.

"Avec Barcola, cela peut faire quelque chose de très intéressant". Par ces mots donnés à Olympique-et-Lyonnais, Mickaël Marques, scout indépendant, se languit de pouvoir voir la doublette avec Ernest Nuamah faire des ravages sur les ailes de l’OL. Le Ghanéen n’est pas encore officiellement un joueur lyonnais, mais ça ne saurait tarder. En revanche, que Bradley Barcola soit toujours entre Rhône et Saône le 1er septembre est bien plus flou. Après six mois de très bonne facture, le Lyonnais est la cible d’une cour assidue du PSG depuis qu’il a rejoint l’écurie Jorge Mendes. Les deux derniers mois a réservé son lot d’informations ou désinformations et à sept jours de la fin du mercato, l’OL tient toujours bon. Pour combien de temps ? D’après L’Équipe, John Textor est bien décidé à ne pas céder, d’autant plus que son idée originelle est partie en fumée.

L'OL a besoin de joueurs plus que de cash

L’Américain n’aurait pas été contre un départ à condition que le PSG inclue des joueurs en retour. L’OL n’a pas besoin d’argent, mais plutôt de renforts pour compenser cette perte et souhaitait faire d’une pierre deux coups. Or, certains ne veulent pas venir (Ekitike) quand d’autres sont partis vers d’autres horizons (Diallo, Paredes, etc). La direction lyonnaise ferait donc depuis la sourde oreille, mais d’après le quotidien sportif, ce ne serait pas le même son de cloche dans la capitale. Au PSG, on assure que les négociations, stoppées pendant 48h, ont repris avec l’OL avec des avancées plutôt positives et un certain optimisme du côté de Nasser al-Khelaïfi et Jorge Mendes. Qui croire ? Seul le verdict du 31 août donnera cette réponse.