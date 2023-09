Ligue 1 : Tolisso également en sursis avant Le Havre

Après la déroute contre le PSG, l’OL a quinze jours pour se remettre la tête à l’endroit avant de retrouver Le Havre le 17 septembre. Un match durant lequel Corentin Tolisso est sous la menace d’une suspension.

Il a beau avoir réduit le score et sauver l’honneur lyonnais, Corentin Tolisso est passé à côté de son match contre le PSG dimanche soir (1-4). En étant trop lent sur son contrôle, il s’est fait subtiliser le ballon et a concédé un penalty après seulement trois minutes de jeu. Un coup du sort qui a plombé l’OL et dont le capitaine a assumé les conséquences après la rencontre. "On avait bien préparé cette semaine et bien travaillé à l’entraînement, malheureusement le début du match et mon erreur font que j’aide Paris à mieux rentrer dans ce match et ça nous met beaucoup en difficulté. J’aurais pu faire beaucoup mieux, ne pas faire cette erreur et le scénario du match aurait pu être différent."

Tagliafico et Kumbedi aussi sous la menace

Personne ne le saura, pas même le milieu de terrain qui a désormais deux semaines pour se remettre la tête à l’endroit et peaufiner un physique qui semble encore défaillant, à l’image des ouvertures laissées dans l’entrejeu sur les buts parisiens. Contre Le Havre, Tolisso devra également faire attention. Sanctionné d’un carton jaune contre le PSG sur le penalty concédé, le natif de Tarare en est à présent à deux en trois matchs après celui reçu dès la 1re journée contre Strasbourg. Le spectre d’une suspension pèsera au-dessus de sa tête le 17 septembre prochain au Parc OL (20h45) tout comme sur celles de Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi.