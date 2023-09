À partir du 12 septembre prochain, la LFP va lancer son appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2028. Avec seulement deux lots au programme contre sept précédemment.

Elle vise le milliard d’euros et ce ne sera pas pour déplaire à l’OL comme à l’ensemble des clubs de Ligue 1. À partir du 12 septembre prochain, la Ligue de Football Professionnel (LFP) va officiellement ouvrir l’appel d’offre pour la diffusion du championnat de France sur la période 2024-2028. Malgré les départs de gros noms durant l’été comme Neymar et Lionel Messi, la LFP espère frapper fort en atteignant le milliard, chose qui n’est encore jamais arrivée pour le football français. Afin de se montrer alléchante et surtout éviter de voir la Ligue 1 être diffusée sur plusieurs chaînes, la Ligue a décidé de revoir sa grille de vente d’après L’Équipe.

Seulement deux lots proposés

Tout en cherchant à atteindre la fameuse somme souhaitée par Vincent Labrune, la LFP ne va proposer que deux lots pour les quatre prochaines années. Le premier dit "premium" concernera les trois rencontres phares de la journée, ce qui supposera le match du samedi 17 et soir (21h) et celui du dimanche soir. Reste à savoir quelle sera la troisième case. Le second lot comprendra, lui, les six autres rencontres de chaque journée. Un appel d’offres simplifié qui devrait favoriser le consommateur. Cet appel sera officiellement lancé le 12 septembre prochain et les diffuseurs intéressés auront jusqu’au 17 octobre pour se placer et soumettre une offre pour l’un des deux lots.