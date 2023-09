Mercato : Pathé Mboup quitte l'OL et s'engage avec Molenbeek

Pathé Mboup s'est engagé pour 3 ans ce mercredi avec le RWD Molenbeek, club de la galaxie Eagle Football détenue par John Textor.

Pathé Mboup est un nouveau joueur du RWD Molenbeek. Annoncé sur le départ il y a quelques jours du côté du club promu en Jupiler League, le jeune joueur sénégalais de 19 ans a officiellement paraphé son contrat pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2026. Aucun indemnité de transfert n'est assortie, mais avec un intéressement de 50% sur une éventuelle plus-value à la revente. Après Florent Sanchez et Youssouf Koné, Pathé Mboup est le troisième joueur de l'OL à rejoindre le club belge dont John Textor est propriétaire.

Un passage remarqué en équipe réserve

Arrivé en août 2022 en provenance de l'AS Dakar Sacré-Cœur, club partenaire de l'Olympique lyonnais, Mboup se révèle avec l'équipe réserve au cours de la saison 2022-2023. Le Sénégalais inscrit 8 buts et délivre une passe décisive en 20 rencontres disputées. Désormais, l'attaquant polyvalent capable de jouer ailier et avant-centre va découvrir le championnat belge. Entraîné par Cláudio Caçapa, ex-adjoint de l'OL, Molenbeek a l'intention d'assurer son maintien pour sa première participation au sein de l'élite belge.