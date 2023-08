John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Retrouvez sur notre site, l'ensemble des propos tenus par le patron de l'Olympique lyonnais John Textor, mardi soir, lors d'un échange organisé avec plusieurs médias dont O&L.

Il avait de nombreuses choses à dire. Le patron de l’OL, John Textor a conversé mardi soir avec plusieurs médias dont Olympique-et-Lyonnais.com. Conscient que les supporteurs sont en quête d’informations et de transparence, l’Américain souhaite entretenir des rapports réguliers avec les suiveurs du club. "J’ai l’habitude de discuter avec les journalistes. J’aimerais le faire plus souvent, que ça devienne quelque chose de régulier", a-t-il expliqué en préambule avant de répondre à de nombreuses questions. Sans langue de bois.

Début de saison entre DNCG et mercato

"Je ne pense vraiment pas que les restrictions de la DNCG expliquent notre mauvais début de saison. Quand le mercato déborde sur le début de la saison, il y a souvent des mouvements qui ont lieu assez tardivement. Il y a des joueurs qui regardent s’il n’y a pas d'opportunités dans les autres clubs, les clubs pensent de la même façon. Même quand on a un mercato classique, on n’a pas tous les avantages dès le début de saison."

Les conséquences des restrictions

"Il faut être très agressif, aller recruter des joueurs que l’OL n’avait pas l’habitude traditionnellement d'enrôler. On a le capital pour, on peut faire la cession de quelques actifs qui ne sont pas clés comme l’équipe féminine, on peut monétiser notre nouvelle Arena. L’OL devrait être là pour aller chercher les très gros joueurs que veulent d’autres clubs et qui valent 30 à 50M€. C’est pour ça que je suis déçu. On n’a pas pu faire ce bond en avant pour que l’OL puisse redevenir un club majeur en Europe. Nous avons l’argent, mais nous n’avons pas le droit de l’utiliser."

L'arrivée d'un directeur sportif

"On a actuellement un directeur du football qui est Vincent Ponsot et qui est très compétent. Vincent et moi travaillons très bien ensemble. Si on laisse la passion et les discussions des fans de l’OL derrière, on sait que Vincent est l’une des personnes les plus intelligentes sur la réglementation de la FIFA, sur les contrats dans le foot. C’est quelqu’un qui est très respecté dans le milieu et il incarne tout ce que l’on pourrait souhaiter pour un directeur du football.

Dans d’autres organisations, il y a peut-être des directeurs sportifs qui prennent ce type de décisions, qui négocient avec les autres clubs et qui sélectionnent les joueurs. À l’OL, ce rôle est divisé entre deux personnes. Du côté business, c’est Vincent Ponsot et le côté décision sportif, c'est Matthieu Louis-Jean. Je crois qu’il vaut mieux avoir deux personnes dans ces deux rôles pour avoir des décisions optimales. Je préfère ce modèle et nous n’avons pas besoin de directeur sportif."

Aulas avait prévu de vendre Lukeba et Cherki

L'incompréhension sur la décision de la commission d'appel

"Je n’ai pas beaucoup parlé de ce qui s’est passé à la DNCG si ce n’est le communiqué ou j’ai écrit : "bienvenue en France" mais c’était plutôt ironique. On a lu beaucoup de choses qui étaient fausses dans la presse. Le calendrier de la DNCG est très figé et on ne peut pas débattre du projet initial qui devait avoir lieu. J’ai essayé de faire marche arrière sur la décision qui avait déjà été prise avant moi. On est venu avec les 60 millions d’euros en cash, mais ils nous ont dit ne pas connaître cette banque qui est pourtant cotée en bourse au NASDAQ. On n’a toujours pas compris pourquoi ils ne considéraient notre cash comme du cash."

Le mail de la DNCG

"L'objet du mail disait que c’était une bonne nouvelle, une décision positive, mais la pièce-jointe était un récapitulatif de tout l’historique des échanges, c’était très long, une synthèse et pour être sincère, je n’ai pas forcément prêté attention, car je pensais que c’était un récapitulatif. Mais si on va au bas du courrier, il y a une mention qui dit que si le club ne revient pas dans les compétitions européennes, il faudrait peut-être injecter une somme importante dans le capital allant jusqu’à 150 millions d’euros. S'il y avait une mauvaise nouvelle dans ce mail, c’était dans ce paragraphe qui se trouvait après beaucoup d'informations et qui faisait 4 pages. Ce mail a été envoyé le 16 décembre et en fait, il y avait un avertissement. Il n’a pas été envoyé à nos avocats, ni aux équipes en charge de ce dossier. C’était seulement pour moi. La première fois où j’ai eu un contact avec la DNCG après le rachat était pour parler du budget prévisionnel dicté par Jean-Michel Aulas, qui était toujours en place jusqu’à mai et qui avait eu des échanges en mars et avril. C’est par rapport à ce budget-là que la DNCG a demandé les 60 millions cash.

Un autre mail le 11 juin. On voit la DNCG qui a regardé le budget qui a été préparé par l’ancienne direction où elle demande l’injection de 60 millions d’euros pour le 22 juin, la date initiale de l’audience. Je ne voulais pas montrer le budget de la direction précédente, je voulais montrer qu’on pouvait l’améliorer et qu’on n’avait pas besoin d’injecter plus de capitaux. Pour être clair dans le budget présenté par Jean-Michel, il y avait les cessions de Romain Faivre, Toko Ekambi, Lukeba et Rayan Cherki. Toutes ces cessions étaient dans le budget et la DNCG disait toujours qu’il faudrait 60 millions d’euros en plus. Je ne pouvais pas changer ces éléments au mois de juin parce que c’était ce budget qui était à la base des avertissements.

Vendre Lukeba plus vite n’aurait rien changé, car cette vente était déjà dans le budget présenté par l’ancienne direction et la DNCG demandait déjà les 60 millions d’euros. On a trouvé qu’il y avait trop de dépenses opérationnelles, nous avions aussi ajouté que nous allions vendre l’équipe féminine de l’OL ce qui réduirait nos dépenses tout comme le fait de céder l’OL Reign pour une somme d’environ 50 millions de dollars ainsi qu’une part minoritaire dans l’Arena. Aulas a présenté un budget déficitaire de 34 millions en mai 2024 et le mien montrerait un surplus de 80 millions d’euros en mai 2024. C’était ça la grande différence et qui montrait qu’on n’avait pas besoin d’injecter plus de cash.

Ce n’est pas la faute de la DNCG de ne pas avoir pris en considération nos 60 millions d’euros de cash, car le 4 juillet, ce n’est pas ce que nous leur avons présenté. Nous leur avons présenté un nouveau projet, elle nous a dit qu’elle respectait ce projet, ces prévisions, mais elle ne pouvait accepter puisque leur décision avait été prise sur la base du projet présenté par Jean-Michel. En novembre, on va voir si cela fonctionne, la situation est bien moins polémique.

Si j’avais su qu’on aurait eu les restrictions qu’on a eues pour ce premier mercato. J’aurais demandé à stopper les négociations ou du moins à le restructurer. Il y a un demi-milliard en cash pour les vendeurs et j’aurais plus de cet argent-là pour investir et le mettre sur le bilan du club pour sa santé. J’aurais pris plus d’argent des vendeurs pour ne pas avoir un mercato interrompu pour la première fois en 36 ans. C’est impensable d’avoir ce type de restriction. Je ne suis pas content par rapport au mail reçu en décembre et en juin, par rapport aux avertissements de la DNCG. Si j’avais su, j'aurais demandé à revoir la structure de la négociation de vente et c’est l’une des difficultés dans notre relation avec Jean-Michel désormais. Je trouve drôle, presque tragique, qu’il ose dire qu’il aurait résolu la situation alors qu’il a participé à la détérioration du business. Aujourd’hui, nous devons avancer même si les fans doivent souffrir avec nous. "

"Notre appétit est plus grand que notre budget"

Tagliafico, Reine-Adélaïde et Lepenant

"Tagliafico, C’est très récent. C’est un joueur qu’on ne souhaitait pas vendre, mais on a eu un grand club en Angleterre (Manchester) qui est venu. Mais c’est quasiment inimaginable de pouvoir remplacer un joueur d’une telle importance sur le terrain et dans le vestiaire. C’est l’un des cadres de l’équipe et on ne pourrait pas le faire si rapidement surtout avec la DNCG. Ce n’est pas une décision que nous voulons prendre et il n’y a pas de discussions à proprement parlé.

Reine-Adelaïde, je n’ai rien de nouveau sur lui. C’est un joueur fabuleux et une bonne personne. Il tente de faire le maximum pour revenir à son niveau de performance. Mais rien de nouveau par rapport à lui, même chose pour Lepenant.

Le cas Barcola

"J'échange régulièrement avec Nasser (al-Khelaïfi) sur différents sujets. Récemment, on a parlé de joueurs qui sont susceptibles de quitter le PSG et qui pourraient être intéressants pour l'OL. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'accord sur ces joueurs. Pour le moment, je n'ai reçu aucune offre écrite et concrète. Ses représentants disent qu'ils veulent partir, mais Barcola est très poli et respectueux. Il ne me l'a pas dit lui-même. Il suscite beaucoup d'intérêt. Il sait qu'il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à lui. Si Bradley demande à partir, on étudiera la possibilité d’une transaction et la faisabilité de l’opération. Nous, on souhaite avoir des joueurs qui ont la tête à l'OL."

La quête du 6

"Notre appétit est plus grand que notre budget, surtout avec la DNCG mais ça reste notre priorité pour ces derniers jours. On veut trouver un joueur dans l’équilibre, ce que cherche le coach. C’est-à-dire un jour très physique, très fort sur le plan défensif. Sur la vision sur le long terme, un joueur très technique. C’est un vrai défi de pouvoir ce profil mixte et si on le trouve, on va plutôt payer 20 millions d’euros que six ou huit. On essaye de résoudre cette situation avec les contraintes."

L'arrivée de Nuamah

"L’acquisition est en cours, mais par une filiale d’Eagle Football. Et ensuite, il sera prêté à l’OL. C’est important d’avoir ces ressources dans Eagle pour pouvoir permettre à l’OL d’avoir ce type de joueurs. Ce qui bloque concerne son visa, les derniers éléments du processus d’immigration qui doivent arriver. On espère avoir des nouvelles d'ici à quelques heures et qu’il pourra jouer le prochain match. Mais malgré ce que j'ai pu lire, cela n'a rien d'ordre financier. Tout a été réglé avant même la deadline imposée."

"On a besoin de ceux qui ont du cœur et un vrai désir de gagner avec l’OL"

La mentalité au sein de l'Académie

"Il faut changer de culture dans le club. Aux joueurs de l’académie, on a dit de donner deux ans avant de les vendre à un grand club. C’est une vraie culture. On voit l’OL comme un club de formation. Lukeba m’a dit récemment qu’il avait assez donné à son club formateur. Mais je lui ai dit que tu devrais en parler comme d'un club de Ligue des champions. Je ne vais pas gérer la technique, mais je veux des joueurs qui veulent gagner le championnat ici, pas qu’ils voient l’OL comme un tremplin. Je ne veux pas sélectionner les joueurs. Mais on a besoin de ceux qui ont du cœur et un vrai désir de gagner avec l’OL."

Lukeba

"On a perdu un joueur pendant cette fenêtre, Castello Lukeba, plein de promesses. On a dit à son agent d’aller chercher un deal en Europe, car son nom figurait parmi les joueurs à transférer dans le budget présenté par Jean-Michel Aulas. Son agent n’était pas content de le savoir. Mais ils sont allés en Europe pour trouver un deal et ça a eu un impact sur son mental. Il était conditionné à partir."

Blanc et son futur incertain

"Il se sait menacé s'il n'a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec. (…) N’écrivez pas que Laurent Blanc est menacé, car je ne l’ai pas dit. Il sait qu’il faut chercher une performance. J'ai toujours montré une patience avec les coachs avec qui je suis en désaccord, comme à Molenbeek ou Botafogo. Laurent a bien travaillé l'an passé, il faut de la patience et du sérieux. On cherche parfois le court terme et le résultat immédiat. Mais il sait que les résultats doivent s'améliorer. Pour nous ce n'est pas acceptable de terminer en milieu de tableau."

Laurent Blanc et ses sorties médiatiques

"Je n’apprécie pas le manque d’unité des leaders jusqu’à la base du vestiaire. La DNCG n’est pas sur le terrain et on doit faire mieux. Il dit qu’il a besoin de joueurs, notamment pour son organisation défensive, et je le comprends. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques. De se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui. Vous surjouez un peu dans la presse, mais un coach prend ses responsabilités."