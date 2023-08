Mercato : l’OL ferme la porte à Nicolas Tagliafico

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Annoncé dans le viseur de Manchester United, ce qu’a confirmé John Textor, Nicolas Tagliafico ne devrait pas quitter l’OL. Le propriétaire américain a assuré qu’il serait trop difficile de lui trouver un remplaçant à deux jours de la fin du mercato.

Blanc, DNCG, Nuamah et même mercato. Mardi soir, lors de la visioconférence organisée avec plusieurs médias dont Olympique-et-Lyonnais, John Textor n’a éludé aucun dossier chaud de l’actualité de l’OL de ces derniers jours. Sa prise de parole était forcément attendue après le début de saison compliqué du club lyonnais (un point en 3 matchs) et l’Américain s’est montré bavard. Loin de se cantonner à son simple rôle de propriétaire du club, John Textor a endossé une cape qui ressemble à celui d’un directeur sportif pour faire le point sur certains dossiers mercato, dont celui de Nicolas Tagliafico.

Textor : "Un cadre sur le terrain et dans le vestiaire"

Après l’Ajax, le latéral argentin a vu Manchester United débarquer pour une arrivée en cette fin d’été. Cette porte de sortie prestigieuse où il pourrait retrouver Erik ten Hag, le champion du monde ne devrait pas l’ouvrir d’ici au 1er septembre. "Tagliafico, c’est très récent. C’est un joueur qu’on ne souhaitait pas vendre, mais on a eu un grand club en Angleterre qui est venu, a confirmé Textor sur l’intérêt mancunien. Mais c’est quasiment inimaginable de pouvoir remplacer un joueur d’une telle importance sur le terrain et dans le vestiaire. C’est l’un des cadres de l’équipe et on ne pourrait pas le faire si rapidement surtout avec la DNCG. Ce n’est pas une décision que nous voulons prendre (de le vendre) et il n’y a pas de discussions à proprement parlé."

À 30 ans, Nicolas Tagliafico fait partie des rares joueurs de l’OL ayant un vrai vécu international. Interrogé sur un possible départ de l’Argentin il y a deux semaines, Laurent Blanc avait avoué que ce serait "un très, très gros coup dur". L’OL a mis les barbelés, mais avec le mercato, tant que la fin de la récréation n’a pas sonnée, il faut s’attendre à tout.