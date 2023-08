OL - Mercato : Manchester United sur Nicolás Tagliafico

Tagliafico, courtisé par l'Ajax Amsterdam, intéresse également Manchester United. Le club anglais demanderait un prêt pour le joueur.

Nicolás Tagliafico fait toujours partie de l'effectif de l'OL, à quelques jours de la clôture du mercato estival. Alors que l'Ajax Amsterdam était intéressé à faire revenir son ancien défenseur latéral gauche, l'Argentin champion du monde 2022 serait dans les papiers de Manchester United (Angleterre). Une information confirmée par le journaliste et rédacteur en chef du football du média britannique The Independent, Miguel Delaney. Alors que le club rhodanien réclame une indemnité à hauteur de six millions d'euros (bonus compris), United exigerait plutôt un prêt pour compenser la longue absence de Luke Shaw au poste de latéral gauche.

Laurent Blanc compte sur le joueur

Arrivé à l'été 2022 pour trois ans, Tagliafico réalise une première saison convaincante entre Rhône et Saône avec 38 matchs joués (1 but). Il remporte entre-temps le Mondial avec sa sélection argentine en décembre 2022. Buteur lors du premier match de Ligue 1 face à Strasbourg (défaite 2-1), Laurent Blanc ne cesse de louer l'attitude et les qualités démontrées par l'Argentin. Conscient qu'un départ du joueur est faisable d'ici au 1ᵉʳ septembre, Le Cévenol espère néanmoins compter sur lui pour cette saison. L'épisode suit son cours.