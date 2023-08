OL - Mercato : Amin Sarr vers la Bundesliga ?

Avec l’arrivée prochaine de Mama Baldé, Tino Kadewere et Amin Sarr sont candidats à un départ dans les dernières heures du mercato. L’attaquant suédois fera l’objet d’un intérêt concret de Wolfsburg.

Il est arrivé mardi soir à Lyon pendant que John Textor confirmait son recrutement à l’OL. Après avoir passé sa visite médicale ce mercredi matin, Mama Baldé sera la sixième recrue estivale lyonnaise et arrivera sous la forme d’un prêt. En recrutant l’attaquant de Troyes, la direction de l’OL a souhaité offrir une doublure à Alexandre Lacazette. Le capitaine n’était pas le seul avant-centre de l’effectif, mais Tino Kadewere et Amin Sarr n’ont pas fait l’affaire, l’un n’étant plus vraiment désiré tandis que l’autre est en cruel manque de confiance.

Le Zimbaween et le Suédois ont joué dimanche à Nice (0-0) en l’absence de Lacazette et cela pourrait bien avoir été leurs dernières minutes sous le maillot de l’OL cette saison. Le club lyonnais s’active pour leur trouver une porte de sortie, encore plus avec l’arrivée de Baldé, et il semblerait bien que Sarr soit le candidat parfait pour mettre les voiles. Avec un contrat qui se termine en juin 2024, Kadewere ne devrait pas forcément pousser pour partir à 48h de la fin.

Un départ en prêt avec option d'achat

Avec un seul but inscrit en 18 matchs, Amin Sarr est en manque de confiance et a tout du flop, six mois seulement après son arrivée entre Rhône et Saône. Recruté pour onze millions d’euros, l’ancien d’Heerenveen porte ce prix comme un fardeau et traîne sa peine sur le terrain. Pour l’OL, il sera certainement difficile de limiter la casse financièrement, mais d’après Le Parisien, un club est venu aux nouvelles pour Sarr.

À quelques heures de la fin du mercato, Wolfsburg aurait fait part d’un intérêt concret pour le Lyonnais avec comme financement un prêt avec option d’achat. Face aux statistiques en berne d’Amin Sarr, cela pourrait être un bon compromis pour l’OL suivant le montant de l’option d’achat souhaitée par le club de Bundesliga.