Ce mardi, les joueuses de l’OL prennent la direction de Divonne-les-Bains pour un stage de quatre jours. Ellie Carpenter est la dernière joueuse à faire son retour.

Comme les garçons, les joueuses de l’OL vont également poser leurs valises à Divonne-les-Bains. Après un amical début août, les Fenottes vont effectuer un stage de quelques jours dans la cité thermale de l’Ain à partir de ce mardi. Quatre jours pour préparer au mieux le premier gros rendez-vous de la saison, à savoir le Trophée des championnes contre le PSG qui se tient dimanche à Troyes. Après le retour au compte-gouttes des internationales, Sonia Bompastor va enfin pouvoir compter sur son effectif au complet dans l’Ain. Quatrième de la dernière Coupe du monde, Ellie Carpenter est la dernière Lyonnaise à intégrer les rangs de l’OL.

Après quinze jours de vacances, la latérale fait partie du groupe de 28 joueuses à prendre la direction de Divonne-les-Bains. Pour ce stage, les recrues estivales sont bien évidemment de la partie. Laura Benkarth, Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani font partie du groupe lyonnais qui comptera encore quelques jeunes joueuses de l’Académie. Si Alice Marques et Maéline Mendy ont presque gagné leurs places dans le groupe au sens large des Fenottes, Julie Swierot et Liana Joseph ont été retenues par Sonia Bompastor pour les quatre prochains jours. Premier entraînement fixé ce mardi à 17h du côté du complexe du Crêt d’Eau.

Le groupe de l'OL en stage : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Marques, Mbock, Morroni, Renard, Sangaré, Sombath - Benyahia, Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Mendy, Swierot, Van de Donk - Becho, Diani, Hegerberg, Joseph, Le Sommer, Malard