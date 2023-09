Tanguy Ndombele s'est engagé lundi avec le club turc de Galatasaray. Il est prêté avec option d'achat par Tottenham.

Tanguy Ndombele pose ses valises en Turquie. Le milieu de terrain central de 26 ans s'est en effet engagé avec Galatasaray hier. Il est prêté jusqu'en juin 2024, avec une option d'achat fixée à 15 millions d'euros. Après la France, l'Angleterre et l'Italie, Ndombele va donc découvrir un quatrième pays en Europe. Pour rappel, le mercato ferme ses portes le vendredi 15 septembre en Turquie.

Revenu de prêt après une saison 2022-2023 ponctuée d'un titre de champion d'Italie avec Naples, l'ancien joueur passé par l'OL faisait partie de l'effectif de Tottenham depuis la reprise estivale.

Joueur le plus cher vendu par l'OL

Arrivé en prêt à l'OL à l'été 2017 en provenance d'Amiens, Tanguy Ndombele n'avait pas tardé à se révéler sous les couleurs rhodaniennes. Il avait participé à 47 rencontres pour un but et sept passes décisives durant sa première saison. L'OL avait décidé ensuite de le conserver en levant l'option d'achat. Le joueur continuera d'afficher de belles statistiques (49 matchs en 2018-2019) avant de partir du côté de l'Angleterre en juillet 2019 pour un montant record (60 millions d'euros). Il reviendra en janvier 2022 pour six mois entre Rhône et Saône.