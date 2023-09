Les joueurs de l’OL face aux supporters du Virage Nord (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Avec sa troisième défaite, l’OL reste bloqué à un point après quatre journées. Le club lyonnais est dernier du championnat pour la première fois depuis 28 ans.

Trois défaites en quatre matchs, huit buts encaissés en deux réceptions. Les éléments négatifs pour décrire le début de saison catastrophique de l’OL sont nombreux, très nombreux. Depuis dimanche soir et le revers (1-4) contre le PSG, c’est clairement la soupe à la grimace à Décines. Certains joueurs profitent de cette trêve internationale pour aller respirer l’air frais de la sélection, mais ils ne sont pas nombreux dans ce cas de figure.

En attendant de connaitre le sort positif ou non de Laurent Blanc, l’OL va devoir se remettre en ordre de marche dès mercredi et la reprise de l’entraînement. Car il y a urgence ! Pour la énième fois depuis plusieurs mois, les Lyonnais vont se dire les choses, mais est-ce vraiment suffisant ? La situation actuelle montre que non.

L'OL avait fini 11e en 1995-1996

Ça n’arrive pas qu’aux autres et ce n’est pas notre consultant Nicolas Puydebois qui dira le contraire. L’OL ne peut se permettre de vivre sur son nom, son histoire au risque de connaitre certaines déconvenues qui pourraient être lourdes de conséquences. Au soir de la 4e journée, le club lyonnais est bon dernier de la Ligue 1, à égalité avec Clermont et Lens.

Une situation que l’OL n’avait plus connue depuis la 1re journée de la saison 1995-1996. L’entraîneur se nommait alors Guy Stéphan. Promu à l'été 95 après avoir été adjoint, il avait résisté à cet exercice terminé à la 11e place avant de se voir montrer la sortie en octobre 1996 après une déroute 7-0 contre l’AJ Auxerre. 28 ans plus tard, pas sûr que Laurent Blanc puisse survivre à ce démarrage raté.