Après la scène de fin match entre l'OL et le PSG dimanche, les Bad Gones ont continué de montrer leur mécontentement lundi dans un communiqué dans lequel personne n'est épargné.

Les images ont fait le tour de la France, avec des réactions diverses et variées. Quand d’ordinaire les diffuseurs de la Ligue 1 se passent bien de montrer ce qu’il peut se passer en après-match, Prime Video avait décidé de casser les habitudes. Dimanche soir, les téléspectateurs ont pu assister en direct à la scène plutôt surprenante entre le Kop Virage Nord et les joueurs de l’OL. Quelques minutes pour un discours du groupe de supporters demandant de respecter le maillot et le blason lyonnais sur le terrain.

À cet échange dimanche soir s’est ajouté un communiqué du KVN lundi en début de soirée. Les mots ne sont pas bien différents de ce qui avait pu se dire après le PSG (1-4), mais le groupe de supporters en a profité pour illustrer une nouvelle fois son sentiment de trahison vis-à-vis de Malo Gusto, qui n'est certes pas cité, Castello Lukeba et Bradley Barcola, qui avait reçu un accueil glacial dimanche.

"Lukeba et Barcola, où est votre dignité et votre respect lorsque quelques semaines après avoir clamé l’amour de votre club et du prétendu chemin qu’il vous restait à faire sous ce maillot, vous succombez comme par magie aux sirènes sonnantes et trébuchantes d’un autre club ? Vous jouez la carte des Lyonnais de cœur ? Vous n’êtes que des Lyonnais de papier que notre mémoire oubliera au plus vite, sans pardonner votre manque de respect. (…) Nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer les bancs de touche."

Une dernière pour la route pour le KVN…

La trêve internationale risque d’être longue à l’#OL #OLPSG pic.twitter.com/w9hb6jJMUD — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) September 3, 2023

Les jeunes, Blanc, Aulas, Textor, tout le monde y passe

La pilule n’est toujours pas passée et devrait mettre du temps à l’être, d’autant plus avec la situation sportive et institutionnelle actuelle entre Rhône et Saône. Quand l’OL devait jouer les grands rôles dans cette Ligue 1, voilà le club lanterne rouge et faisant plus parler de lui pour ses luttes de pouvoir que pour son jeu alléchant.

La guéguerre entre John Textor et Jean-Michel Aulas n’a pas été éludée par le Kop Virage Nord et malgré les dires de l’ancien président, les groupes de supporters ne prennent certes pas position, mais en ont clairement ras-le-bol. "Nos dirigeants d’hier et d’aujourd’hui règlent leurs comptes en jouant à celui qui pi*** le plus loin. (…) Quelle honte de bafouer l’honneur du club, de s’afficher ainsi telle une vulgaire télénovela."

À Lyon, la trêve internationale s’annonce longue, même sans match. Ce ne sont pas les sujets d’actualité, comme le sort de Laurent Blanc, qui risquent de manquer pour tenter de sortir l’OL d’une crise à tous les étages.