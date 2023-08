Diani a fait ses premiers pas à l'OL ce lundi

Bacha, Diani et Le Sommer avec la France contre le Maroc à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce lundi 28 août, Kadidiatou Diani a fait ses premiers pas avec l'OL féminin. L'attaquante était de retour à Décines avec les autres internationales françaises ainsi que Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola.

Kadidiatou Diani a fait ses premiers pas à Décines. Transféré cet été avant le début de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande, la désormais ex-attaquante du Paris Saint-Germain a fait la connaissance de ses nouvelles coéquipières lyonnaises. Accompagnée des autres Tricolores (Bacha, Renard, Becho et Le Sommer), la joueuse de 28 ans a pu retrouver notamment quelques partenaires en sélection qui n'étaient pas à la Coupe du monde (Cascarino, Mbock ou encore Morroni). Après les retours d'Hegerberg, Horan et Majri en attendant celui de Carpenter, Sonia Bompastor retrouve quasiment toutes ses forces vives en cette fin de mois d'août.

Le Trophée des Championnes en ligne de mire

Défaites pour leur troisième match de préparation ce samedi 26 août face à l'Ajax (1-2), les partenaires de Marozsán entament la dernière ligne droite de leur présaison. Les Fenottes affrontent prochainement son rival parisien le dimanche 10 septembre, dans le cadre du Trophée des Championnes. La rencontre se dispute au Stade de l'Aube, à Troyes (21 heures). Le point de départ d'une nouvelle saison pour les féminines, à la quête de tous les trophées pour cet exercice 2023-2024 (championnat, coupe de France, trophée des Championnes et coupe d'Europe).