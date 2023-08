Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" est revenu pour sa deuxième émission de la saison. Avec Mour Paye comme invité, l’équipe de TKYDG est notamment revenue sur la sortie de Corentin Tolisso avançant que cet OL "n’était pas celui de 2002".

Malgré la purge de dimanche soir, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" n’est pas restée endormie et était bien au rendez-vous ce lundi. Bien qu’enregistrée durant la journée, votre émission hebdomadaire n’est pas passée à côté des dossiers chauds qui rythment l’actualité de l’OL avec comme invité Mour Paye, ancien joueur formé à l’Académie. Ensemble, ils sont revenus sur le nul indigeste des Lyonnais à Nice dimanche (0-0) et le visage affiché pendant 90 minutes.

Un visage qui a forcément prêté à discussion entre l’équipe de TKYDG et son invité d’autan plus avec la déclaration de Corentin Tolisso après la rencontre. Le capitaine de l’OL s’est montré un brin agacé après des remarques sur la performance lyonnaise. Il a appelé à ne plus comparer avec l’OL flamboyant du début des années 2000. A-t-il eu raison ou est-il simplement fataliste ?

La question est posée et Nicolas Puydebois, Mour Paye et Razik Brikh ont tenté d’apporter certains éléments de réponse alors que se profile la venue du PSG dimanche au Parc OL. Notre consultant en a profité pour donner un aperçu du onze qu’il souhaiterait voir débuter contre le club parisien. Face à l’armada offensive du PSG, l’objectif sera avant tout de faire le dos rond. Les Lyonnais l’ont fait à Nice, mais ce sera une tout autre paire de manches dimanche.