Nice - OL (0-0) : la purge du dimanche soir

Dans un match sans rythme, l’OL a certes pris ses premiers points de la saison (0-0). Mais le visage montré à Nice a été loin d’être satisfaisant.

En choisissant ce Nice - OL comme affiche du dimanche soir, Prime Video a eu le nez fin. À la fin du match, le diffuseur de la Ligue 1 devait très certainement regretter d’avoir choisi ce match. Les supporters lyonnais eux d’avoir perdu 90 minutes de leur soirée. À l’Allianz Riviera, le spectacle n’a clairement pas été au rendez-vous ce dimanche. Pourtant, l’OL n’est désormais plus fanny après avoir pris ses premiers points de la saison avec ce nul (0-0). Mais clairement, il n’y a pas de quoi avoir le sourire dans les rangs lyonnais.

Dans le ciel gris et pluvieux niçois, les joueurs de Laurent Blanc n’ont jamais réussi à apporter une éclaircie dans le jeu. Rayan Cherki a bien tenté, mais il a été bien trop seul pour que l’OL puisse exister. C’est simple, hormis une frappe en angle fermé d’Amin Sarr avec un festival de l’Espoir à la demi-heure, Bulka n’a rien eu à faire le reste du match.

Un désert offensif, une solidité défensive

On s’attendait à ce que l’OL ait des difficultés offensives avec la suspension pour deux matchs d’Alexandre Lacazette. Mais certainement pas dans ces proportions. Avec seulement six tirs tentés (un cadré) en 90 minutes, les Lyonnais ont une fois de plus rappelé leur dépendance à leur capitaine et que le 4-3-3 était avant tout pour se rassurer. Pourtant, avec deux milieux à court physiquement entre Tolisso et Maitland-Niles, Blanc n’avait pas choisi la facilité. Mais le rythme de sénateur de cette rencontre a parfaitement convenu aux deux joueurs qui n’ont pas pour autant été étincelants.

Qui l’a vraiment été ce dimanche à l’OL ? Pas grand monde et les Lyonnais se sont avant tout attelés à faire le dos rond. Ça a plutôt fonctionné sur ce point-là puisque Rémy Riou n’a vraiment été inquiété que sur une frappe lointaine de Dante à l’heure de jeu, car Nice n'a pas été plus flamboyant. L'OL ne peut se satisfaire de ce point du nul et du visage montré. Au moins, il n'aura pas signé pour la première fois de son histoire un zéro sur neuf pour commencer une saison...