Contre Nice, Laurent Blanc a choisi de revenir à un schéma en 4-3-3. Absent contre Montpellier, Corentin Tolisso retrouve le onze de départ de l'OL tandis qu'Ainsley Maitland-Niles va connaitre sa première titularisation.

Avis de tempête sur la Côte d’Azur et pas seulement à cause de la météo capricieuse qui règne sur Nice en ce dimanche. L’OL est déjà empêtré dans une mini-crise et une nouvelle contreperformance mettrait encore un peu plus à mal le peu de confiance qu’il existe actuellement entre Rhône et Saône. En pleine dernière ligne droite du mercato estival, le club lyonnais se doit de passer la première sur le terrain après un zéro pointé lors de deux premières journées.

La tâche ne s’annonce pas pour autant aisée contre des Aiglons qui font du surplace (2 points) mais dont les intentions ont convaincu leur entraîneur Francesco Fiaroli. D’autant plus que Laurent Blanc doit faire sans son serial buteur qu’est Alexandre Lacazette, suspendu deux matchs.

Sarr remplace Lacazette

Pour remplacer le capitaine lyonnais, le technicien n’a pas forcément 50 choix à faire et a donc misé sur Amin Sarr, espérant une reprise de confiance du Suédois à Nice. Il sera accompagné par Bradley Barcola et Rayan Cherki car Blanc a décidé de repasser en 4-3-3. Le meneur de jeu retrouve donc un côté tandis que le milieu se retrouve bouleversé. Exit Johann Lepenant et place à la première titularisation d'Ainsley Maitland-Niles.

L'Anglais partagera l'entrejeu avec Maxence Caqueret et Corentin Tolisso, de retour de blessure. Ce sont les deux seuls changements par rapport au match à Montpellier. Blessé depuis la 21e minute du premier match à Strasbourg et de retour dans le groupe, Clinton Mata prend place sur le banc et laisse le côté droit dans la défense à Saël Kumbedi.

La composition de l’OL contre Nice : Riou - Kumbedi, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico - Maitland-Niles, Tolisso, Caqueret - Cherki, Sarr, Barcola