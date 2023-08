Mercato : Nordsjaelland met la pression sur l’OL pour Nuamah

Arrivé mardi à Lyon et ayant satisfait à la visite médicale, Ernest Nuamah n’est toujours pas un joueur de l’OL. Dimanche, Nordsjaelland a laissé entendre que tout n’était pas calé financièrement côté lyonnais.

L’ambiance était déjà défiante depuis quelques heures du côté des supporters de l’OL et ce n’est pas Jan Laursen qui va apporter de l’optimisme entre Rhône et Saône. Le directeur sportif de Nordsjaelland a profité du match dominical du club danois pour faire un point sur la situation d’Ernest Nuamah et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Interrogé sur l’absence du Ghanéen, Laursen a confirmé que l’ailier était à Lyon, mais que tout était encore loin d’être réglé entre toutes les parties.

Nuamah a pourtant passé sa visite médicale mardi au moment de son arrivée, mais l’officialisation tarde toujours. "Bien sûr, nous aimerions que tout soit en place, mais il y a des formalités supplémentaires lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une telle ampleur. Nous devons nous assurer que tout est en place à cent pour cent."

"Nous avons fait notre part du travail"

Après une semaine, on pouvait s’attendre à ce que le week-end permette de décanter toute cette affaire, mais ce n’est pas franchement le chemin pris à écouter le coach danois. Comme l’avait suggéré L’Équipe samedi, il semblerait bien que l’aspect financier bloque toute officialisation du transfert. "Nous sommes très, très, très loin dans le processus et nous espérons que tout se mettra en place dans les jours à venir. Après tout, il ne reste que quelques jours avant la fermeture de la fenêtre. Nous avons fait notre part du travail et nous attendons maintenant que les dernières formalités soient remplies."

Une façon à peine cachée de mettre la pression sur l’OL alors que le mercato ferme ses portes vendredi.