L’OL Reign affronte le FC Angel City d’Amandine Henry (2h00)

Lu Barnes (OL Reign) contre Houston (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Partie en NWSL durant l’été, Amandine Henry va retrouver la franchise américaine de l’OL dans la nuit de dimanche à lundi (2h du matin). L’OL Reign va tenter d’effacer la désillusion de la semaine dernière pour la reprise du championnat.

À 2h du matin, Amandine Henry va retrouver des têtes qu’elle connait bien. À la suite de la fin de son aventure à l’OL, la milieu de terrain a pris la direction des États-Unis pour une nouvelle expérience en NWSL. Elle n’a pas profité de la connexion avec l’OL Reign mais a rejoint l’alléchant projet du FC Angel City. Ce dimanche, Henry va retrouver l’OL Reign et certaines joueuses qu’elle connait bien comme Jess Fishlock avec qui elle a évolué entre Rhône et Saône. Si la franchise de l’OL Groupe est 6e et cinq places devant la franchise californienne, ce n’est pas forcément la joie à Seattle.

Après la coupure liée à la Coupe du monde, l’OL Reign s’est incliné la semaine dernière contre Kansas City, pourtant dans les bas fonds du championnat. Un revers, le deuxième de suite après avoir perdu contre Orlando juste avant la trêve. Néanmoins, les joueuses de Laura Harvey peuvent s’appuyer sur les précédentes confrontations contre le FC Angel City pour retrouver la confiance. Les deux formations se sont déjà affrontées à trois reprises avec la National Champions Cup pour deux victoires de l’OL Reign et un nul.