Nice fera sans Boga mais avec Todibo et Moffi contre l’OL

Incertain vendredi, Jérémie Boga ne fait pas partie du groupe de Nice. En revanche, les Aiglons peuvent compter sur le retour de Jean-Clair Todibo et Terrem Moffi contre l’OL.

Du côté de l’OL, les absences de Dejan Lovren, Anthony Lopes et Alexandre Lacazette sont forcément préjudiciables. Néanmoins, Laurent Blanc peut compter sur les retours de Clinton Mata et Corentin Tolisso contre Nice, ce dimanche (20h45). Cela ne résoudra pas tous les manques lyonnais depuis le début de la saison, mais Blanc ne va pas cracher sur un peu d’expérience supplémentaire dans son groupe. À Nice, Francesco Farioli doit lui aussi composer avec quelques absences. S’il espérait le voir pouvoir revenir face à l’OL, l’entraîneur italien n’a finalement pas retenu Jérémie Boga dans le groupe niçois pour la rencontre de la 3e journée de Ligue 1.

Deux titulaires de retour

L’ancien de Sassuolo était blessé à la cuisse contre Lorient, mais avait repris les séances individuelles durant la semaine. Finalement, il a été décidé que la recrue estivale n’était pas encore assez prête. Néanmoins, Farioli peut compter sur deux retours de poids ce dimanche. Absents lors du nul à Lorient la semaine passée, Jean-Clair Todibo et Terem Moffi sont de nouveau opérationnels et seront, à coup sûr, alignés d’entrée de jeu face à l’OL. Alexis Claude-Maurice et Antoine Mendy sont toujours forfaits tandis que le gardien Kasper Schmeichel est lui toujours en instance de départ et donc en marge du groupe niçois.

Le groupe de Nice contre l’OL : Boulhendi, Bulka, Zelazowski - Amraoui, Atal, Bard, Dante, Lotomba, Louchet, Ndayishimiye, Rosario, Todibo - Beka Beka, Belahyane, Boudaoui, Sanson, Thuram - Bouanani, Brahimi, Diop, Guessand, Laborde, Moffi